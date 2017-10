Nu mai am încredere în Căile Ferate Române

Este de ajuns să privesc șinele din gara Constanța, ca să mi se facă frică să mai merg cu trenul. Cât de sigură poate fi o rețea feroviară care nu se mai vede dintre bălării și gunoaie? Țineți cont, astea-s deficiențele de la suprafață, vizibile, dar cine știe ce grozăvii ascunde infrastructura CFR-ului. Am discutat cu Metin Isa, liderul Sindicatului Mișcare - Comercial Dobrogea. Omul a fost sincer și mi-a spus că nu există zi în care să nu aibă loc un eveniment pe raza regulatorului de cale ferată Constanța (care cuprinde întreaga regiune Dobrogea): furturi din instalațiile feroviare, din marfa vagoanelor, distrugerea saboților de frână etc. Niciodată, hoțul, vandalul nu este prins. La numărul mare de distrugeri și descompletări ale instalațiilor se adaugă lipsa repara-țiilor capitale și a modernizărilor. Sindicatele feroviarilor au tras de nenumărate ori semnalul de alarmă și au cerut declanșarea programelor de investiții. Ele au țipat, ele au auzit! Cine știe cât va mai rezista infrastructura fără revizii și reparații serioase. Odată și odată, când se vor acumula destule deficiențe la un loc, se va întâmpla o catastrofă. Cine va fi de vină? Tot acarul Păun? Problema este că acarul Păun s-ar putea să fie concediat până atunci. În prezent, sindicatele feroviarilor așteaptă un răspuns din partea conducerii celor trei mari companii de stat - CFR Marfă, CFR Călători și CFR Infrastructură - la întrebarea: câți oameni vor mai fi concediați? „În funcție de răspunsul primit, membrii de sindicat vor decide acțiunile de protest. Unii dintre colegii de la CFR Marfă și CFR Călători sunt deciși să opreas-că lucrul, să nu se mai prezinte la serviciu” - a declarat Metin Isa. De aproape trei ani, la CFR se vorbește numai despre reorganizare și restructurări. Până în pre-zent au fost două valuri de concedieri, dar situația companiilor de cale ferată nu s-a îmbunătățit. Fiindcă pierderile se mențin, în continuare, ridicate, ministrul și administrațiile feroviare vor să apeleze la vechea metodă a bisturiului. Singura noutate este aprobarea strategiei de privatizate a CFR Marfă. Dar societatea trebuie pregătită pentru vânzare, făcută atractivă. Cum anume? Prin depopulare? Vina că respectiva companie de stat a pierdut 56% din piață în favoarea transportatorilor privați, rămânând cu contractele mai puțin profitabile se datorează administrației sale. Politica inflexibilă de prețuri promovată i-a adus pierderi uriașe, dar consecințele le suportă nu cei ce au decis prost, ci executanții. „Noi, la infrastructură, nu vom putea să întrerupem lucrul spontan. Va trebui să ne pregătim serios de grevă. Avem suficiente motive. Contractul colectiv de muncă nu se respectă. Nu ni se asigură condiții corespunzătoare de lucru. În această vară, pentru că la locurile de muncă nu a existat aer condiționat, mai mulți oameni au leșinat. Nu s-a asigurat nici apa minerală, conform legii, nici uniforme de lucru și rechizite. Lipsesc până și felinarele speciale, cu lumină verde. Angajații sunt nevoiți să cumpere lanterne, din comerț, pe banii lor, pe care le adaptează” - a declarat Metin Isa. Situația din CFR este extrem de complicată. Nimeni nu are încă soluții la numeroasele probleme ale transporturilor feroviare. Ministerul și administrațiile companiilor bâjbâie în ceață, în timp ce mii de acari Păun tremură pentru ziua de mâine. Eu, în calitate de simplu călător, am alternativă: mă urc într-un autocar și ajung oriunde în țară sau pe continent. Dar angajații de la CFR, ce alternative au? Șefii lor nu sunt în stare să le spună dacă, cum și când mai pot fi salvate companiile feroviare, locurile de muncă.