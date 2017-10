Nu-i suficientă o idee "genială", ca să te lansezi în afaceri

„Cum aș putea să fac o afacere din nimic?“ Este tipul de întrebare pe care o pun foarte mulți tineri și pentru care există un singur răspuns: din nimic, nimic nu iese.Cei ce vor să se aventureze pe drumul spinos al business-ului, trebuie să știe că deschiderea unei afaceri este condiționată înainte de toate de câteva lucruri ce nu țin de bani. Nu-i suficientă o idee „genială”, cu care crezi că vei da lovitura pe piață. Înainte de toate, mai ales când pornești de unul singur și de la zero, trebuie să ai cunoștințe profesionale în domeniul în care vrei să te lansezi. Până și cea mai simplă activitate de intermediere, comerț sau transport, necesită o minimă pregătire de specialitate, dublată de cunoștințele manageriale de bază. „Desigur, nu oricine poate fi antreprenor. Trebuie să ai o serie de calități înnăscute, de cunoștințe și deprinderi dobândite prin studiu. Este foarte importantă cunoaș-terea legislației. Cine crede că se poate pregăti pentru a deveni an-treprenor în trei zile, se amăgește. De-a lungul anilor am constatat că unii tineri sunt mult prea idealiști. Li se pare un lucru extrem de simplu să deschidă o afacere. Sigur, din punct de vedere procedural nu este complicat, nici foarte costisitor. Problemele apar abia după ce te apuci să lucrezi“ - relatează Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. „În zilele noastre - spune el -, sunt foarte puține activități pe care le poate executa un întreprinzător de unul singur, care ar vrea să fie totul în firmă. Este foarte greu să faci activități de calitate, să dezvolți firma, dacă vrei să rămâi propriul tău angajat. Chiar dacă are un singur salariat, antreprenorul are o foarte mare responsabilitate față de destinul acelui om, care a avut deschiderea să se angajeze la un patron cu foarte puțină experiență. Lună de lună, trebuie să facă toate vărsămintele către stat și să-i plătească salariul. Sunt lucruri pe care trebuie să le conștientizezi înainte de a te apuca de afaceri. Tânărul are avânt, en-tuziasm, curaj, ceea ce e foarte bine. Dar trebuie să fie conștient de la început de tot ceea ce îl așteaptă. Este mai bine pentru toată lumea ca, înainte de a-și deschide o firmă, să cunoască consecințele posibile, pentru că, nefiind pregătit să devină antreprenor, își poate face rău sieși, dar și altora. Poate că este puțin exagerat, dar cred că încă din școală, din liceu și facultate, ar trebui să se facă o minimă pregătire antreprenorială.”Problema finanțării se pune abia după ce a fost conceput un plan de afaceri, realist. Evident, nu este suficient capitalul social minim legal. „Este absolut necesară o sursă de finanțare. Sigur, statul mai ajută din când în când, un număr limitat de tineri, prin acordarea unor facilități. Băncile sunt destul de reticente și acordă creditele în condiții destul de aspre. Rămâne de bază ajutorul părinților și al rudelor. Problema finanțării se rezolvă mai simplu prin asocieri. Din păcate, românii sunt destul de reticenți în această privință. În cele din urmă ajung să se convingă că rareori reușesc să facă singuri totul, de la început până la sfârșit” - afirmă Dănuț Jugănaru. Cei ce încep o afacere trebuie să știe că o serie de activități obligatorii - contabilitate, gestionarea resur-selor umane și protecția muncii - pot fi externalizate. În baza unor con-tracte de prestări servicii, ele pot fi asigurate de colaboratori sau firme specializate. Soluția este mai puțin costisitoare și mai eficientă decât angajarea unor specialiști. Multe din problemele cu care se confruntă orice firmă, dar mai ales cele nou înființate, derivă din complexitatea și instabilitatea Codului fiscal. Unii tineri antreprenori fac greșeala de a trata cu indiferență legislația. Își dau seama că au apucat-o pe drumul evazionismului fiscal, abia când Garda Financiară începe să-i ia la bani mărunți. Abia atunci înțeleg că nu este rentabil să fii ignorant și suuperficial, când ai de condus o afacere.