Nu există navigator român care să nu fi putut pleca în voiaj din cauză că n-a avut certificările la zi

- Pentru momentul în care navele autonome vor începe să circule pe mările și oceanele lumii, iar marinarii le vor dirija de la uscat, vă pregătiți în vreun fel?



- Cu ajutorul simulatoarelor din dotare, într-o formă sau alta pregătim, deja, marinarii pentru acea formă de operare a navei de la uscat. Chiar în momentul de față, în format online, se desfășoară cea de a 103-a sesiune a Comitetului de Securitate Maritimă din cadrul Organizației Maritime Internaționale, la care participă și delegația României. Una dintre temele în dezbatere se referă la navele autonome (Maritime Autonomous Surface Ships). Cu siguranță că introducerea pe scară largă a acestui tip de navigație nu se va întâmpla curând. Va fi un proces de lungă durată și bineînțeles că profesiile de navigatori se vor adapta din punct de vedere al pregătirii teoretice și practice.





- Întreaga noastră viață a fost afectată de pandemia Covid, dar în ceea ce privește pregătirea profesională la CERONAV, chiar dacă în această perioadă se desfășoară în condiții de pandemie, noi am reușit să nu întrerupem nici măcar o zi cursurile pentru certificare. Pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, mai ales în condițiile crizei schimburilor de echipaje, când există atâtea alte probleme întâmpinate de navigatori, datoria noastră de onoare este ca aceștia să nu întâmpine noi probleme din cauză că nu au certificările la zi. Și-atunci, noi, ca instituție, ne-am adaptat la această situație de criză. Am schimbat în abordarea noastră modul de predare a cursurilor în sensul că tot ce înseamnă parte teoretică am trecut pe platformele și mijloacele de comunicare online, iar partea practică, competențele practice care sunt obligatorii conform STCW și convențiilor internaționale le organizăm la CERONAV, în grupe mai mici, cu respectarea distanței fizice, a normelor de prevenire a răspândirii pandemiei. În aceste condiții, am putut satisface toate solicitările. În acest moment, nu există navigator român care să nu fi putut pleca în voiaj din cauză că n-a avut certificările la zi.- În principiu, nu, întrucât partea teoretică este de ani de zile implementată în această modalitate de predare, la multe institute profesionale și universitare. Ea se face pe platforme. Există comunicare expert-cursant. Se organizează sesiuni de întrebări, sesiuni de teste. Deci, din punct de vedere calitativ nu este afectată pregătirea profesională teoretică, cu atât mai mult cu cât noi lucrăm cu oameni activi în domeniul maritim, nu cu copii.- Cu siguranță că învățământul fizic, la clasă este mult mai eficient în transmiterea cunoștințelor de la expert spre cursanți. După ce se va încheia pandemia, cu siguranță că vom păstra anumite module pe platforma online, pentru că are și avantajele ei. Se pot încărca materiale didactice, teste, simulări, materiale de studiu. În schimb, vom preda și la sală pentru a exista o transmitere directă a informațiilor și cunoștințelor de la expert la cursant.- Până în prezent am furnizat 10.000 de cursuri. Sunt navigatori care au făcut mai multe cursuri. Este un an bun din punct de vedere al numărului cursanților. Pandemia Covid a provocat criza schimburilor de echipaje, dar a făcut să crească cererea de navigatori români, pe fondul crizei echipajelor din Filipine și India, doi mari furnizori de forță de muncă marinărească.- Mai puțini, din cauza schimburilor grele cu avionul și a transferului dificil dintr-o țară în alta. Nu am avut pe zona de maritim, doar pe cea de off-shore.- În acest moment, CERONAV are cea mai mare ofertă profesională din toată Uniunea Europeană cel puțin. Am ajuns la un număr de 258 de tipuri de cursuri. Anul acesta vom acredita noi cursuri pentru maritim și off-shore. Suntem într-o continuă dezvoltare. Încercăm să oferim toate cursurile profesionale existente pe piață, la acest moment.- În 2021, investițiile au un nivel mai ridicat decât oricând. Acesta e anul în care se maturizează multe din investițiile pe care noi le-am început pe parcursul anilor precedenți. Vom începe construcția campusului de pe malul lacului Siutghiol, care ne va permite să intrăm pe piața serviciilor integrate. În acest an vom achiziționa un nou simulator off-shore care să fie la cele mai înalte standarde. Totodată, vom finaliza baza de instruire de la Galați. De asemenea, avem un studiu de fezabilitate pentru un nou poligon de fire fighting, în care, pe lângă personalul navigant, să se poată pregăti și pompierii militari și civili. Toate acestea sunt investiții din fonduri proprii. Tot în acest an am devenit eligibili și vom accesa un proiect european de 40 de milioane de lei, un proiect prin care vom dezvolta baza noastră de training, vom digitaliza instituția, vom introduce noi cursuri pe care le cer armatorii, vom crește capacitatea de organizare de cursuri a instituției.