„Nu există interesul ca judeţul nostru să devină centru de putere!“

Cantec popular dobrogean

Pana si Cuget Liber a sarit in barca lui Mazare.Ramane de vazut de ce l-a primit Mazare in "barca la mine". Ramane de vazut ce a dat Carmaciul si ce a primit Cuget Liber la schimb.Ion Tita-Calin are mult tupeu.Ziarul care publica un articol despre Constitutie in subsolul paginii,ziarul care are 10-30 de vizitatori la aceasta "dezbatere publica" si la bancul "Sex cu nevasta prietenului..." are sute de vizitatori, gazeta asta spuneam,ne vorbeste despre importanta centrului de putere. In orasul unde balariile au crescut cat casa pe ruinele cetatii(vezi Termele Romane),in orasul unde cladirile istorice au vazut lama buldozerelor,Ion Tita-Calin ne aminteste de "mediul de afaceri din STRAVECHEA CETATE a Tomisului". Aici,mi-au dat lacrimile. Orasul unde primarul este nemuritor,orasul unde primarul a castigat alegerile pe vremea cand mamica ma plimba in landou,orasul asta este un model de capitala regionala.Nu sunt un adept dar nici un dusman al regionalizarii.Regionalizarea este buna intr-o lume civilizata,intr-o tara unde principiile democratiei sunt intelese si RESPECTATE. Regionalizarea facuta in interesul clanurilor politice ma scoate din sarite.Daca Mazare a fost in stare sa intrebe "ce cautati voi in primarie la mine ?" ,de ce nu ar fi in stare sa spuna "toti galatenii sa ma pupe in fund". Deja se vorbeste despre intemeierea primului Cnezat Pesedist de Sud-Est cu capitala in "stravechea cetate" .Articol cu cantec. "Dar mie,mie,mie,mie/Nici ca-mi pasa/C-a mea-i mai frumoasa/Si mai dragastoasa,maaai,maaaai"