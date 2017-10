Nu e vânător de funcţii, dar a ajuns şef la administraţia portuară

Nu e vânător de funcții, dar a ajuns șef la administrația portuară

Cine este și ce vrea să facă De-cebal Șerban, la „cârma” Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime? Răspunsurile la aceste întrebări au fost oferite chiar de noul director general, la întâlnirea organizată vineri, 8 iunie 2012, cu ziariștii constănțeni.„Am fost numit prin ordin al ministrului Transporturilor pe data de 31 mai 2012, urmând să-mi desfășor activitatea până la definitivarea procedurilor pe Ordonanța 109. Nu am fost persoană publică și nu mi-am dorit asta, dar în momentul de față asta este situația. Am 51 de ani și lucrez în cadrul administrației portuare din 2008” - și-a început Decebal Șerban prezentarea.Ofițer de marină, absolvent al Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, el a fost inspector de specialitate în cadrul Autorității Navale Române, căpitan de port și specialist al Căpităniei Zonale, consilier al lui Valentin Preda în timpul primului său mandat de secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Ultima funcție ocupată la CNAPMC a fost de șef al biroului de control operatori economici.Referindu-se la obiectivele ime-diate ale mandatului său, directorul general a declarat: „Dorința mea este să continuăm proiectele în-cepute și să încercăm să le definitivăm. Le cunosc destul de bine. Vom face tot ceea ce ține de noi pentru a le finaliza. Este vorba de:- podul rutier de la km 0 al Canalului Dunăre - Marea Neagră, strict necesar dezvoltării portului;- digul de larg;- menținerea și asigurarea adân-cimilor în bazinul hidrografic;- realizarea master-planului, care este proiectul de căpătâi al dezvoltării viitoare a portului;- proiectul de dezvoltare a danei de gabare, de pe digul de larg.”El a precizat că podul rutier este finalizat în procent de 60%. „În pre-zent, investiția este blocată din cau-za unui litigiu cu proiectantul. S-a descoperit între timp că finanțarea a fost depășită, că e nevoie de o refinanțare. Administrația portuară a reușit să obțină finanțarea pentru conservarea lucrărilor efectuate până la această dată. Sunt în derulare câteva litigii și în legătură cu terenul. După ce justiția se va pronunța, vor trebui identificate sursele de finanțare: de la guvern, resurse proprii sau altele. Cert este că investiția trebuie făcută întrucât este necesară portului. Mai e puțin și se finalizează autostrada; vom avea drumul și nu vom avea podul” - a afirmat directorul general.La o primă aproximare, dar fără a fi suma reală, ar fi nevoie de 30 de milioane de euro în plus pentru finalizarea podului, consideră Decebal Șerban. El a declarat că Ambroziu Duma - directorul direcției exploa-tare, siguranță și securitate portuară va rămâne în echipa de conducere, „întrucât este un bun profesionist”.Încă de la prima întâlnire cu presa, Decebal Șerban s-a arătat a fi o personalitate caracterizată prin: bună capacitate de comunicare și deschidere față de cei din jur, seriozitate, realism și exactitate în declarații, modestie (poate prea mare), lipsa ambițiilor legate de promovarea în ierarhia socială („Nu am fost persoană publică și nu mi-am dorit asta”), centrarea pe sarcini și o bună cu-noaștere a problemelor companiei.De la numirea sa în funcție, cli-matul de muncă din CNAPMC s-a îmbunătățit radical, zâmbetul reve-nind pe buzele angajaților compa-niei. De asemenea, relațiile dintre conducerea executivă și organizațiile sindicale au intrat pe făgașul normalității.