Nu distrugeţi marinăria! (III)

Ancheta "Cuget Liber"

Nu distrugeți marinăria! (III)

· Printr-un șir de abuzuri grave, instituțiile statului pun în pericol pregătirea ofițerilor de marină și angajarea lor pe piața internaționalăÎn edițiile precedente am demonstrat că o serie de instituții ale statului, respectiv Ministerul Muncii și Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, acționează împotriva intere-sului național, încălcând grosolan legile țării și producând grave prejudicii sis-temului de învățământ marinăresc și miilor de tineri care se pregătesc să devină ofițeri de marină. Astăzi, vom continua să prezentăm seria abuzurilor și instituțiile implicate în această afacere penală.Un capitol special al investigației l-am dedicat rolului jucat de Ministerul Transporturilor și Autoritatea Navală Română în trecerea ocupațiilor marinărești într-o categorie inferioară, la solicitarea Asociației Colegiul Nautic Român, prin Ordinul Ministrului Muncii nr. 453/1365/11.06.2010.După cum am arătat în ediția precedentă, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 270/273, din 12 iunie 2002, actualizarea clasificării ocupațiilor marinărești nu se putea face fără acordul scris al Ministerului Transporturilor.În locul acestuia, după cum reiese din scrisoarea ministrului Rovana Plumb, solicitarea Asociației Colegiul Nautic Român a fost însoțită doar de adresa nr. 2813 din 2.03.2010, emisă de Autoritatea Navală Română către Ministerul Transporturilor.Din respectivul document reiese că ANR a primit de la ministerul tutelar, pe data de 19 februarie 2010, adresa nr. 34/PM/226, prin care acesta supunea atenției ANR solicitarea Asociației Colegiul Nautic Român, înregistrată la minister cu nr. 02934, din 16 februarie 2010. Aceasta dorea următoarele: introducerea unei noi calificări profesionale în clasificarea ocupațiilor, respectiv ocupația „ofițer cart punte” și trecerea ocupaților „ofițer de punte maritim” și „ofițer de punte/ mecanic/electrician maritim aspirant” din grupa 2 în grupa 3 (inferioară ca nivel de pregătire).Se pune întrebarea: cum putea Asociația Colegiul Nautic Român să înregistreze cererea nr. 02934, la Ministerul Transporturilor, pe 16 februarie 2010, având în vedere că la acea dată nu exista ca entitate juridică și nici nu era acreditată ca formator? După cum am arătat în ediția anterioară, Asociația Colegiul Nautic Român s-a înregistrat la Registrul Național al ONG, la data de 20 aprilie 2010 și a primit încheierea pe 27 aprilie 2010. Iar acreditarea din partea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților a primit-o abia pe 2 iulie 2010. Deci, la data de 16 februarie 2010, solicitantul care se spune că adresase ministerului respectiva cerere era inexistent ca entitate de drept.Opinia mea este că ne aflăm în fața unui fals grosolan în acte publice, pe care Direcția Națională Anticorupție are datoria să îl cerceteze, având în vedere că, pe baza lui, Ministerul Muncii a modificat clasificarea ocupațiilor din România, prin Ordinul Ministrului Muncii nr. 453/1365/11.06.2010.Conform informațiilor pe care le deținem „off the record”, falsul a fost produs la presiunea unui demnitar din Ministerul Transporturilor. Cum structurile din minister s-au dat la o parte și n-au vrut să se implice în ilegalitate, măgăreața a căzut asupra ANR. Conducerea acesteia a cedat presiunilor politice și a produs respectiva scrisoare de răspuns, în așa fel încât să servească scopului „fantomei” care depusese cererea și avea sprijinul demnitarului din minister.Scenariul este susținut de următoarea probă: adresa ANR nr. 2813, din 2.03.2010, este adresată Ministerului Transporturilor, deci era de uz intern. Cum de a ajuns în posesia Asociației Colegiul Nautic Român, pentru a servi solicitărilor sale de modificare a clasificării ocupațiilor maritime? De ce Ministerul Transporturilor nu a emis în baza ei o adresă de aprobare a modificării clasificării ocupaționale, care să fie depusă, conform procedurii legale, la Ministerul Muncii? Răspunsul nu poate fi decât unul singur: se știa că e vorba de un fals în acte publice, că se comite o ilegalitate!Asupra scrisorii ANR, piesă fundamentală în șirul lung de abuzuri și ilegalități, vom reveni. (Va urma)