Nu distrugeţi marinăria!

UMC/ANMB/Mogosoaia

Toate ar fi foarte bune daca s-ar face scoala ca lumea. Are dreptate Baciu si marinarul. Apoi cum sa te platesca altfel pe tine ca roman si altfel pe ukrainian sau filipinez pentru acelasi job? Asta ar fi discriminare pe baza de nationalitate. La bordul unei nave trebuie sa existe navigatori bine pregatiti profesional si numai cei mai buni sa fie angajati. Cu siguranta pe betivi si incompetenti nu ii angajeaza nimeni. Cursurile minime STCW pentru ofiteri sunt standard si sunt aceleasi in orice forma de invatamant mentionata in subiectul meu, asa ca nu stiu de unde este supararea d-lui Tita Calin. Cred ca este un articol gestionat de cei cu interes pentru mai multi ani de pregatire marinareasca, ceea ce inseamna bani mai multi prapaditi in scoala. Absolventii UMC sau ANMB ies ingineri exploatare ( care include si ofiterul de marina) si nu ofiteri de marina simpli. In toate scolile din lume ofiterii sunt pragatiti in scoli platite de armatori si nu de studenti, iar acest lucru ar exclude spaga sau incompetenta pentru ca banii nu s-ar mai plati in astfel de cazuri si scolile ar da faliment. Asa se aplica economia de piata. La noi ca la nimeni. Studentul plateste si normal ca daca nu mai plateste nu convine scolii care accepta cu spaga sa il treaca ca sa aiba clienti, banii din spaga tin ochii inchisi autoritatilor din domeniu si uite asa...