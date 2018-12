Domnilor guvernanți,

Nu distrugeți compania Oil Terminal din portul Constanța!

Ajunsă în cel de-al 120-lea an de existență, Oil Terminal din Constanța este una dintre companiile strategice ale țării noastre. Operatorul portuar prestează servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, chimice și petrochimice, precum și alte materii prime pentru import, export și tranzit. Prin terminalul petrolier se derulează peste 50% din importurile, exporturile și tranzitul de hidrocarburi și produse petrochimice lichide.Compania Oil Terminal este una dintre firmele profitabile în care statul este acționar majoritar. În anul 2017, a realizat venituri totale de 158,780 milioane de lei, obținând un profit brut de 5,233 milioane de lei, conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe. Din 2008, de când îi monitorizez evoluția, Oil Terminal a încheiat toți anii cu rezultate financiare pozitive.★ ★ ★Evoluția operatorului portuar constănțean este cu atât mai remarcabilă cu cât o serie de instituții ale statului s-au străduit din răsputeri să-i facă viața grea și chiar să o aducă în stare de faliment. De-a lungul timpului, cei mai înverșunați dușmani s-au dovedit a fi structurile Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Oil Terminal s-a apărat în Justiție și a câștigat toate bătăliile.În prezent, din cauza unor reglementări menite, chipurile să combată evaziunea fiscală din sectorul petrolier, Oil Terminal este în pericol să își închidă porțile. Iată de ce:Conform Ordinului ANAF nr. 164 din 3 martie 2016, compania Oil Terminal ar trebui să constituie o garanție de 100% pentru mărfurile aflate temporar în depozitele sale petroliere, în favoarea biroului vamal. Motivul: statul vrea să se asigure că își va încasa taxele vamale. Apoi, pe 25 iunie 2018, Direcția Generală a Vămilor a emis Decizia nr.145, cuprinzând instrucțiuni care obligă antrepozitarul vamal să garanteze integral mărfurilor intrate în depozitare temporară, inclusiv acciza aferentă.Până de curând, obligația de garantare a plății taxelor vamale și accizelor revenea clienților companiei Oil Terminal: proprietarii mărfurilor (importatori, exportatori). În cazul în care aceștia solicitau introducerea mărfurilor în antrepozit fiscal, puneau la dispoziția Biroului Vamal Constanța, în numele Oil Terminal, o scrisoare de garanție bancară, care să acopere în proporție de 100% cuantumul accizelor. Astfel, orice risc de evaziune fiscală era exclus, deși trebuie spus cât se poate de clar, acesta nu există. Terminalul este sub permanentă supraveghere vamală și orice operațiune de transfer din terminal era urmată de o schimbare obligatorie de regim vamal.Conform noilor reglementări, nu sunt suficiente nici măsurile de supraveghere permanente, nici garanțiile de 100% din partea proprietarilor mărfurilor. ANAF vrea o garanție de 100% și din partea Oil Terminal, chiar și pentru mărfurile care nu sunt destinate pieței românești, fiind doar în tranzit prin țara noastră.Dacă luăm în calcul doar cantitatea de 1,2 milioane de tone de motorină de import tranzitată prin Oil Terminal în decurs de un an, compania ar trebui să depună garanții de circa 750 milioane de lei la Biroul Vamal Constanța, cu mult peste cifra de afaceri netă, plus valoarea activelor imobilizate și a celor circulante, înregistrate în 2017, care însumează 697.860.946 de lei. Să nu uităm că mare parte din activele companiei sunt deja ipotecate pentru creditele luate în vederea investițiilor și a constituirii capitalului de lucru, dar și pentru scrisori de garanție în valoare de 250 milioane de lei pentru activitatea de antrepozit vamal și 28 milioane de lei, pentru cea de antrepozit fiscal, după cum rezultă din informațiile publicate pe piața de capital.Chiar de ar vrea, Oil Terminal nu ar mai avea cu ce garanta, iar costurile aferente garanțiilor ar fi prohibitive. Dar să admitem că va face pe dracu în patru și va obține scrisorile de garanție cerute de Fisc. În acest caz, cheltuielile bancare vor crește exploziv și se vor reflecta în tarifele serviciilor prestate de Oil Terminal.Operatorul portuar va deveni peste noapte prea scump și neatractiv, astfel că va fi ocolit de traderii internaționali. Cifra de afaceri a Oil Terminal se va diminua cu cel puțin 25%. Pe de altă parte, prețul produselor comercializate pe piața internă va crește dintr-un condei, generând scumpiri în lanț, în economie, care vor fi suportate de consumatorul final: populația României. Mai mult, importatorii români vor ocoli Oil Terminal și se vor aproviziona cu combustibili de la rafinăriile din țările vecine, astfel că industria de prelucrare a petrolului din țara noastră va avea de suferit.De-abia de acum încolo evaziunea fiscală cu hidrocarburi va crește. Contrabandiștii vor găsi și metode și vameșii dispuși să închidă ochii la fraudă.Din cauza unor reglementări aberante, statul român va avea de pierdut: compania sa strategică va fi pusă pe chituci, fluxurile de hidrocarburi și produse chimice în tranzit o vor ocoli, contrabanda va exploda, inflația va urca vertiginos, iar industria prelucrătoare de petrol va avea de suferit.Ce este de făcut? Pur și simplu, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF ar trebui să renunțe la măsurile aberante, care pun în pericol existența unui operator economic strategic, de care depinde în mare măsură securitatea energetică a României. În al doilea rând, Ministerul Energiei și Ministerul Transporturilor ar trebui să ia decizia de extindere a regimului fiscal special (de zonă liberă) asupra depozitului Sud al companiei Oil Terminal, aflat gard în gard cu portul Constanța. Eventual, depozitul Sud ar putea fi inclus în perimetrul portului Constanța, care deține deja acest statut fiscal. O astfel de măsură ar face compania Oil Terminal să devină mai atractivă.★ ★ ★Stimați cititori, de peste două decenii, operatorii și Administrația portului Constanța se străduiesc să atragă cât mai multe fluxuri de mărfuri. Au investit sute de milioane de euro în infrastructura portuară, în noi capacități de operare a mărfurilor și în modernizarea celor vechi, au organizat misiuni economice și evenimente în străinătate și au participat la târguri internaționale.Statul român ar trebui să susțină aceste eforturi, nicidecum să le obstrucționeze.