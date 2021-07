Nu desființați Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare!

„Este inadmisibil așa ceva! Cum să ne desființeze?” – strigă un marinar. „Este ilegal! Dacă desființează instituția, se încalcă convențiile internaționale la care România este parte” – afirmă altul. „Ce se va întâmpla cu noi? Eu am lucrat o viață la ARSVOM; mi-am făcut datoria față de statul român și acum, drept mulțumire, voi rămâne pe drumuri?” – își exprimă îngrijorarea altul.





Iată, a sosit Lucian Boris Alexe, liderul Sindicatului Liber al Marinarilor din ARSVOM. Colegii se strâng în jurul lui. Se discută aprins despre strategia ce trebuie urmată pentru a stopa desființarea instituției. Cei ce iau cuvântul aduc argumente legale, sociale și morale în favoarea salvării ARSVOM. Într-un final, se decide ca liderul de sindicat să solicite o întrevedere cu ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, și cu primul ministru, Florin Cîțu, pentru a-i convinge să renunțe la nefasta intenție.



Care este substratul desființării ARSVOM?





Într-un final, reușesc să-l trag de o parte pe Lucian Boris Alexe și să-i iau o declarație pentru cititorii ziarului „Cuget Liber”.



„Sindicatul Liber al Marinarilor din ARSVOM a decis, în cadrul acestei adunări generale, să ia atitudine față de declarația ministrului Transporturilor, din care reiese că se dorește desființarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și transferarea atribuțiilor către IGSU. Care este motivul ce stă la baza acestei intenții? Nimeni nu știe. Prin acordul de la Ankara din 1988, Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, și-a asumat o serie de răspunderi, care sunt în sarcina ARSVOM. Ca urmare, instituția ar trebui să rămână, în continuare, la acest minister. Din declarația ministrului Cătălin Drulă a reieșit că doar atribuțiile ARSVOM vor fi preluate de IGSU, nu oamenii și nici navele. Pe această cale, solicităm o întrevedere cu ministrul Transporturilor și premierul României, pentru a clarifica situația și a ne lămuri de ce se dorește desființarea acestei instituții.





ARSVOM are 192 de angajați, dintre care 130 reprezintă personalul ambarcat și, totodată, membri de sindicat, iar în prezent, instituția are un deficit de 100 de persoane. Navele agenției funcționează datorită oamenilor care și-au dedicat viața salvării pe mare și muncesc mult peste program. Sunt oamenii care lucrează de 40 de ani în ARSVOM. Una dintre colegele noastre muncește în ARSVOM de la începutul înființării sale, în 1981. Acum, cu un an înainte de ieșirea la pensie, i se desființează instituția și locul de muncă. Atribuțiile ARSVOM sunt salvarea vieții omenești pe mare și intervenția în cazurile de poluare marină. De aceea, se lucrează în regim de alertă permanentă, 24 din 24 de ore. În cazul intervențiilor, sunt solicitați și cei aflați în timpul lor liber”, a declarat liderul de sindicat.



ARSVOM și obligațiile internaționale ale României





Înființată prin transformarea fostului Grup de Intervenții și Salvare Navală, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare Constanța funcționează ca organ tehnic de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, asigurând activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și intervenții în caz de poluare. A fost creată pentru a duce la îndeplinire obligațiile ce îi revin statului român prin convențiile și acordurile internaționale. Este vorba de:



- Convenția Internațională privind Căutarea și Salvarea Vieții Omenești pe Mare (SAR 1979);



- Convenția internațională „SOLAS 1974” privind Ocrotirea Vieții Omenești pe Mare (SOLAS 1974);



- Acordul de cooperare privind serviciile de căutare și salvare pe mare, între statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara, în 1988.





Prin OG nr. 33 din 2004, modificat de Legea nr. 337 din același an, agenției i s-au delimitat clar atribuțiile pe care le are în calitate de instituție publică aflată în subordinea guvernului. În primul rând, ea are sarcina de a duce la îndeplinire obligațiile statului privind: activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare; planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină; intervenția în caz de poluare. În al doilea rând, realizează, pe baze contractuale, următoarele prestări de servicii: operațiuni de căutare, asistență și salvare; dezeșuarea, ranfluarea navelor și epavelor; scafandrerie; remorcaje interne și internaționale; lucrări necesare la nave; stingerea incendiilor; spargerea gheții în porturi și pe căile navigabile.





x x x





Stimați cititori, oricât ați căuta, niciuna dintre aceste atribuții nu se regăsește printre cele ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), așa cum sunt prevăzute în: OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență; OG nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002; legislația privind protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor.





Luni, 5 iulie 2021, la ora 9.00, zeci de angajați s-au adunat în fața sediului ARSVOM, din dana 78 a portului Constanța. Pe chipurile lupilor de mare s-au adunat norii negri ai supărării fără de margini.