Nu căutaţi sărbătoarea de 1 Decembrie în restaurantele din Constanţa! O găsiţi la munte!

Nu căutați sărbătoarea de 1 Decembrie în restaurantele din Constanța! O găsiți la munte!

Sărbătorile naționale sunt o binefacere pentru comerț, industria hotelurilor și restaurantelor, pentru agențiile de turism și transportatori, pentru industria timpului liber. Cu cât sunt mai multe zilele marcate cu roșu, în calendar, cu atât respectivele afaceri sunt mai bănoase.Cu ajutorul Celui de Sus și al Guvernului României, care adaugă o zi-două libere în plus la câte o sărbătoare, cele mai profitabile sunt 8 Martie, Paștele, 1 Mai, Sfânta Maria, Crăciunul și Revelionul.În schimb, 1 Decembrie, care vine imediat după Sfântul Andrei, nu prea aduce procente în plus în conturile de venituri. Din ce motiv? Oare nu simt românii nevoia să sărbătorească împreună ziua lor națională, cu tricolorul în piept, să se adune să cânte și să joace românește, să mănânce și să bea românește? Sau industriile de care am pomenit mai sus nu simt că românii au această nevoie?Poate ar trebui să pun altfel întrebarea: de ce o sărbătoare de import, precum ValentineŽs Day, are mai mare priză la public și la afaceri decât Ziua Națională a României?Anul acesta, sărbătoarea de 1 Decembrie a picat la fix, în zi de luni. Românii au la dispoziție o vacanță de trei zile, să se distreze, să petreacă, să călătorească. Este un bun prilej de câștig, de care pot profita mai ales hotelurile, pensiunile și cabanele din zonele montane, sălile de dans, cluburile și restaurantele de pretutindeni. Drept dovadă, pe Internet s-a declanșat bombardamentul cu „oferte de 1 Decembrie 2014".Agenția Simpa Turism îmi confirmă observația că doar industria hotelieră din regiunile de munte s-a pregătit pentru acest eveniment special. Spre exemplu, hotelul „Rozmarin”, din Predeal, a venit cu o ofertă „trăsnet”: cazare trei nopți, cu mic dejun, o petrecere românească de 1 Decembrie, cu tăierea porcului și prânz cu mâncăruri tradiționale, concursuri, cadouri și surprize - 159 euro de persoană.De la agențiile Perfect Tour și Tomis Travel aflu că nu au primit oferte speciale de Ziua Națională a României, în schimb pot oferi minivacanțe în străinătate, la Istanbul, Viena, Praga și Budapesta. Este un bun prilej pentru shopping, întrucât în unele dintre aceste orașe sunt organizate târguri destinate Sărbătorii Crăciunului. O plimbare la Viena, cu biletul de avion inclus, cazare și mic dejun, poate fi achiziționată cu 230 - 250 de euro, de persoană. Vacanța la Istanbul, la un hotel de trei stele, cu avion, cazare și mic dejun, se vinde cu 280 - 300 de euro.Să trecem „strada” și să vedem cum s-au pregătit unitățile din sectorul alimentației publice constănțene, pentru a-i atrage pe români să sărbătorească Ziua Națională a României.„Pentru noi, 1 Decembrie este o zi ca oricare alta. Nu am pregătit ceva special” - îmi răspunde la telefon un tânăr reprezentant al „Irish Pub”. Îmi exprim surprinderea: „Cum, nu aveți un meniu special pentru sărbătoarea națională, nu împodobiți restaurantul cu drapelul țării, cu tricolorul?” „E o idee bună” - am să-i spun șefului, promite interlocutorul.Încerc la „Marco Polo”, poate am noroc. „Totul e ca de obicei; nu organizăm nimic special de 1 Decembrie, cum nu organizăm nici de 8 Mar-tie. De regulă se fac rezervări la noi, dar nu pentru astfel de sărbători. Desigur, vom arbora steagul național afară” - îmi răspunde o voce de domnișoară, la telefon.Apelez alte patru restaurante și primesc același răspuns: „N-avem nimic special organizat.” Mă las păgubaș. Este clar, pentru alimentația publică locală, 1 Decembrie este o zi ca oricare alta.