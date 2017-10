Nu ai venituri? Ce trebuie să ştii despre contribuţia la asigurările de sănătate

2

DE CE UMILIREA ASTA?

pai cum sa platesti daca nu ai bani? cum traiesc acei fara venituri? nu cum AJIGNIT BIRIS CA SCORMONESC DUPA RADACINI SAU VANAT....V-ATI GANDIT CA POATE FAC PIATA SAU CURAT PE LA BOGATANI CA POATE TRAIESC DIN PESNIA SOTULUI, TATALUI, MAMEI SI CA ISI DUC TRAIUL NU GREU C UMILITOR SI MAI VINE UNUL CA BIRIS SAU CA MADAM DRAGU CARE NE SPUN SA TRAIM CU 2 LEI? ASTA E GUVERNUL BUN PUS DE CEI CARE AU URLAT IN STRADA? ASTA E GUVERNUL LUI JOHANIS ADICA"VREAU GUVERNUL MEU SI LUCRUL BINE FACUT?" AHA BINE FACUT GUVERNUL JIGNESTE SI UMILESTE CA DE DATORITA ACESTEI POPULATII EI UMILESC PE SARACI..PAI ASTIA NU GASESC PE CEI 3 MILIOANE SUNT SI CEI PLECATI IN LUME SI CEI CE NUMAI FIGUREAZA NICI CA SOMERI NICI ANGAJATI NICI PENSIONARI DECI NU SUNT IN EVIDENTELE TARII..AM FI IN RECENSAMANT DAR CINE A SPUS REZULTATELE RECENSAMANTULUI? NIMENI ASA CA DE AIA NU SE STIE DE ACESTI CE NU FIGUREAZA NICAIERI= FANTOME