Noutăţile din domeniul TVA şi al impozitului pe profit, în dezbatere la CCINA

Noutățile din domeniul TVA și al impozitului pe profit, în dezbatere la CCINA

La sediul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) a avut loc, vineri, o întâlnire de lucru cu reprezentanții mediului de afaceri din județ, acțiune desfășurată în baza unui parteneriat încheiat între Camera Consultanților Fiscali din România și CCINA. Principalul scop al întâlnirii a fost acela de a explica pe larg și de a lămuri ultimele noutăți din domeniul TVA și impozitului pe profit. „Vorbim de impozit pe profit acum deoarece marea parte a contribuabililor își închid exercițiul fiscal până în 25 aprilie. Am avut mai multe dezbateri pe această temă deoarece anul 2010 a fost oarecum diferit fiscal față de ceilalți ani, în sensul că la un exercițiu financiar contabil am avut două exerciții fiscale, respectiv unul care s-a finalizat la 30 septembrie și cel de-al doilea pentru trimestrul IV, odată cu eliminarea dispoziției privind impozitul minim”, a precizat vicepreședintele Camerei Consultanților Fiscali, Ionelia Vișan, moderatorul întâlnirii. La aceste dezbateri au participat și doi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP) care au lucrat efectiv la elaborarea acestor norme. Pe tema taxei pe valoarea adăugată a luat cuvântul Oana Iacob - șef serviciu TVA, iar pe cea a impozitului pe profit, Dragoș Doroș - specialist în impozitare directă. La discuțiile de ieri au fost prezenți peste 50 de reprezentanți ai agenților economici din Constanța. De altfel, aceștia au posibilitatea să solicite CCINA Constanța astfel de dezbateri ori de câte ori au nevoie de lămuriri. În plus, dacă sunt întrebări mai dificile, la care nu se poate răspunde în cadrul întâlnirilor programate, acestea sunt preluate de reprezentanții Camerei Consultanților Fiscali, iar ulterior participantul primește răspuns prin intermediul CCINA. „Facem aceste acțiuni pentru a elimina, pe cât se poate, aplicarea necorespunzătoare a normelor fiscale. Vorbim despre situația în care o anumită dispoziție poate lăsa loc de interpretare. Din cauza acestor modificări foarte, foarte dese, noi nu putem avea o predictibilitate în ceea ce privește planificarea activității unui agent economic. Acesta ar fi dezavantajul modificărilor foarte dese”, a precizat Ionelia Vișan.