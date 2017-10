Noutăţi de ultimă oră în Legea contabilităţii

Noutăți de ultimă oră în Legea contabilității

Guvernul a aprobat OUG prin care se modifică Legea contabilității în scopul reducerii sarcinilor administrative ale firmelor. Operatorii economici din România care se vor încadra în categoria microîntreprinderilor, potrivit normelor europene, vor beneficia de sistemul european de raportare financiară simplificat specific microîntreprinderilor.Din categoria microîntreprinderilor fac parte firmele care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:- total active 350.000 euro;- cifra de afaceri netă 700.000 euro;- numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar 10.Potrivit estimărilor MFP, 94% din operatorii economici vor beneficia de avantajele scutirilor și simplificărilor introduse la nivel comunitar.Principalele elemente de simplificare sunt cele referitoare la întocmirea unui bilanț prescurtat și a unui cont prescurtat de profit și pierdere. Ambele componente ale situațiilor financiare anuale vor cuprinde informații minime care trebuie prezentate conform Directivei.Noile prevederi privind sistemul european de raportare financiară simplificat înlocuiesc sistemul simplificat de contabilitate introdus opțional începând cu anul 2011. Spre comparație, de sistemul simplificat de contabilitate au beneficiat aproximativ 12.900 de operatori economici (circa 2% din totalul entităților din economia națională), potrivit informațiilor din baza de date aferentă exercițiului financiar al anului 2013.OUG mai vizează următoarele aspecte care urmăresc, de asemenea, diminuarea sarcinilor administrative pentru contribuabili:1) Reducerea obligațiilor de auditare:- conform OUG, atunci când o societate are obligația să întocmească și situații financiare anuale consolidate, pe lângă cele individuale, raportul de audit să poată fi întocmit sub forma unui singur raport pentru ambele categorii de situații financiare. Modificarea are rolul de a simplifica raportarea financiară și de a reduce costurile administrative;- sunt excluse din categoria entităților obligate să-și auditeze situațiile financiare anuale persoanele juridice care aparțin unui grup de societăți și intră în perimetrul de consolidare al unei societăți-mamă cu sediul în România, care are obligația să aplice Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în condițiile în care se introduce și posibilitatea ca societatea-mamă să întocmească un singur raport de audit;- sunt exceptate de la obligația de auditare organizațiile fără scop patrimonial care primesc finanțări din fonduri publice, luând în considerare faptul că situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar.2) Se reglementează posibilitatea întocmirii unui raport unic al administratorilor, atunci când o societate are obligația să întocmească și situații financiare anuale consolidate, pe lângă cele individuale.3) Se introduce posibilitatea optării pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și de către entitățile nou-înființate, care au dreptul potrivit legii să facă această opțiune.4) Se prevede în mod explicit că pentru un exercițiu financiar poate fi depus doar un singur rând de situații financiare și sunt aduse clarificări în ceea ce privește corectarea erorilor constatate după depunerea situațiilor financiare anuale, în sensul că acestea se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității.