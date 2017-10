Noul trend în fiscalitate: de la suportul pe hârtie la declaraţiile online

Noul trend în fiscalitate: de la suportul pe hârtie la declarațiile online

Ieri, la hotelul Ibis, compania de consultanță fiscală și audit Pricewaterhouse Coopers (PwC) a organizat o conferință pe teme fiscale și juridice, cu scopul de a-i informa pe cei interesați de modificările aduse Codului Fiscal în 2010. De asemenea, au fost discutate și soluțiile pentru optimizarea afacerilor, în noul context economic. „2010 este un an de mari presiuni fiscale. În urma acordului cu Fondul Monetar Internațional (FMI), autoritățile române vor fi nevoite să mențină un echilibru fragil între ajustarea deficitului bugetar, destul de mare în primele două luni din acest an, și neîmpovărarea contribuabililor”, și-a început discursul Daniel Anghel, partener PwC. Noile modificări aduse legislației au rolul în primul rând de a simplifica procedurile fiscale, în conformitate cu directivele și regulamentele Comisiei Europene. Însă simplificarea nu înseamnă neapărat și o debirocratizare a sistemului. „Când vorbim de simpli-ficare, trebuie să ne întrebăm dacă documentele și birocrația vor crește. Spre exemplu, în cazul TVA-ului, din acest an, majoritatea serviciilor vor fi impozitate la locul beneficiarului. Practic nu va mai exista un flux de numerar. În același timp, pentru un control mai riguros, s-au introdus elemente suplimentare, cum este cazul declarației recapitulative, care va trebui depusă lunar din 2010. Simplificările aduc și dezavantaje firmelor care trebuie să-și adapteze sistemul IT la noile modificări”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Daniel Anghel. Pe viitor, „simplificările” vor continua, precum și informatizarea sistemului, de la declarații pe hârtie la confirmări electronice. „Există în domeniul vamal dorința ca până în 2013 să fie introdus un nou cod modernizat, prin care operațiunile vamale să fie înregistrate pe cale electronică. Pentru a fi realizabilă însă, e nevoie de infrastructură și bani. România a început să se alinieze directivelor europene cu o fază pilot a Codului Vamal, și de la 1 aprilie, mișcarea produselor accizabile va fi controlată electronic. Și în domeniul TVA, organele fiscale lucrează la o bază de date prin care să controleze dacă există discrepanțe între ceea ce s-a declarat în România, comparativ cu declarația din celălalt stat membru UE, în cazul achizițiilor intracomunitare”, a explicat reprezentantul PwC. Totuși, statul român trebuie să continue îmbunătățirea legislației fiscale, pentru a deveni cu adevărat o destinație atractivă pentru investitorii străini. „Când vine vorba de companii care vor să investească în România, în primul rând acestea se uită la ce avantaje oferă țara, or noi stăm destul de prost la acest capitol. Avem nevoie de noi măsuri fiscale. Chiar la sfârșitul lui aprilie, vom organiza la București o conferință, pentru a lansa un dialog deschis cu organele statului. Avem în plan un parteneriat public-privat care a fost inițiat de Ministerul Economiei din Olanda, la care participă companii de logistică atât din Olanda, cât și din România, pentru a încerca să facem din Portul Constanța o zonă atractivă și o platforma pentru intrarea mărfurilor din Asia în UE”, a mai spus Daniel Anghel.