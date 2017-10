Noul Mercedes V, recomandarea Autoklass Center Constanţa

Noul Mercedes V, recomandarea Autoklass Center Constanța

Conceput pentru a face față bucuriilor cotidiene, dar și pentru a asigura confort maxim și eleganță în călătoriile lungi cu familia,noul Mercedes V redefinește conceptul de autovehicul multifuncțional. Clasa V este disponibilă acum și la Autoklass Center Constanța, unde poate fi testată.Fie că ai nevoie să mergi în vacanță cu familia, să conduci oas-peți importanți la un eveniment de gală sau să pleci cu gașca de prieteni în week-end, noua clasă V de la Mercedes îți oferă flexibilitate remarcabilă în ceea ce privește interiorul spațios, fiind în același timp și o mașină extrem de elegantă.„Acest autovehicul multifuncțional oferă spațiu interior pentru opt persoane și o funcționalitate exemplară, combinată cu un design premium, confort, eficiență și siguranță, toate acestea fiind caracteristici definitorii pentru autovehiculele multifuncționale ale mărcii Mercedes.Acest autovehicul premium oferă două linii de echipare - V Class și V Class AVANTGARDE, un pachet de accesorii sport și un pachet special pentru interior. Acestor calități li se adaugă două versiuni disponibile pentru ampatament, trei lungimi pentru caroserie, trei motorizări și foarte multe elemente opționale care pot personaliza autovehiculul”, susține Birol Menabil, directorul sucursalei Autoklass Center Constanța.O apariție dinamică, un stil complet nouNoua Clasă V este versatilă și oferă siguranță la cel mai înalt nivel. Dotarea standard include sistemul Crosswind Assist, care stabilizează mașina atunci când aceasta devine sensibilă la vânt lateral, precum și sistemul Attention Assist, care poate detecta lipsa de atenție a șoferului și oboseala acestuia, sugerându-i să facă o pauză de odihnă.În plus, mașina are disponibil sistemul de camere video, de 360 de grade, care oferă o imagine completă a împrejurimilor autove-hiculului. Din lista de opționale se mai pot alege sisteme precum DISTRONIC PLUS, Cruise Control Adaptiv cu senzori de pro-ximitate și Collision Prevention Assist, Traffic Sign Assist cu indicare la rularea greșită pe un sens unic, Lane Keeping Assist, Blind Spot Assist, sistemul de iluminare inteligentă pentru faruri LED Intelligent Light System și asistentul de fază lungă Adaptive Highbeam Assist. Majoritatea acestor sisteme de asistență sunt oferite în premieră absolută în segment.Eficiență de top: performanțe de motor în șase cilindriLa lansarea pe piață, noua Cla-să V este prevăzută cu motorul Diesel ultra-performant de 2,2 litri cilindree, în patru cilindri și supra-alimentare cu sistem biturbo care deja este un propulsor de succes pe restul gamei de automobile, de la Clasa A și până la Clasa S.„Cu un consum mediu de doar 5,7 litri de motorină pentru 100 km parcurși și emisii de CO2 de doar 149 grame per kilometru parcurs, V220 CDI este un lider absolut de eficiență în segmentul său.Datorită tehnologiei Blue TEC, modelul de top al Clasei V este primul automobil din segment care îndeplinește standardele Euro 6. V250 BlueTEC este echipat standard cu transmisia automată 7G-Tronic PLUS cu selector electric pentru schimbarea manuală a treptelor. Transmisia automată este disponibilă pentru modelele V 200 CDI și V 220 CDI”, completează Birol Menabil, directorul Autoklass Center Constanța.La fel ca orice autovehicul Mercedes - Benz lansat pe piață, noua Clasă V va fi disponibilă la începutul comercializării în versiune specială Edition 1. Clasa V 250 CDI Edition 1 are un preț începând de la 55.379 euro, fără TVA.