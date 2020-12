Nouă firme românești și-au promovat soluțiile tehnologice la GITEX Dubai

Cu prilejul recentei ediții aniversare, România a fost prezentă cu nouă firme românești de top, care au expus, în cadrul pavilionului național, produse și servicii de software, electronică și automatizări. Zona Golfului Persic oferă firmelor românești oportunitatea introducerii noilor tehnologii IT&C furnizate de industria autohtonă de profil într-o zonă aflată în puternică ascensiune, cu resurse financiare deosebite, care reunește investitori și furnizori din toată lumea.







Expozanții români au analizat oportunități de afaceri și de colaborare cu parteneri străini în cadrul conferințelor, forumurilor și sesiunilor de lucru. De asemenea, au avut întâlniri b2b cu potențiali clienți și parteneri pentru contractarea de servicii și soluții IT românești în zona Orientului Mijlociu.







Domeniile aflate în centrul celei de a 40-a ediții aniversare a evenimentului expozițional au fost: manufacturare inteligentă, sectorul public, femei în tehnologie, sănătate, finanțe, educație, retail, orașe inteligente, marketing digital.







Participarea românească la GITEX Dubai a fost organizată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Programul de promovare a exportului, în colaborare cu Asociația Română pentru Industria Electronică și Software (ARIES).

GITEX Technology Week Dubai este cel mai important târg în domeniul IT din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia de Sud și al treilea cel mai mare târg IT din lume. La fiecare ediție expun peste 3.500 de companii din aproximativ 50 de țări, fiind vizitat de peste 140.000 de specialiști din aproximativ 150 de țări.Firmele românești expozante în cadrul pavilionului național la ediția din acest an a GITEX Dubai au fost: Totix Hard Soft, Timisoara; Future Tense Technologies, Brașov; One Software, Ploiești; Roweb Development, Pitești; Seven Code Development, Cluj-Napoca; Simcontrol Solutions, București; Stone Soup Tech, București; WebChain, Timișoara; Xreteh, Baia-Mare. Principalele sectoare de activitate ale acestora sunt: Computer/Mobile Hardware; Enterprise Software; IoT; Infrastructure Network & Security; Artificial Intelligence; Enterprise Software; Augmented Reality.