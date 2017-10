Noua conducere a patronatului portuar porneşte la drum

Noua conducere a patronatului portuar pornește la drum

Organizația Patronală „Operatorul portuar“ are o nouă conducere. La mijlocul săptămânii trecute, fostul președinte Gheorghe Botea i-a predat „banderola“ de președinte lui Viorel Panait, directorul general al SC „Comvex” SA. Alături de acesta, din consiliul director fac parte Gheorghe Botea, Liviu Ghebaur (directorul general al SC „Minmetal“) și Andrei Popa (directorul general al SC „Chimpex“). O problemă de sistem Din start, companiile membre ale organizației le-au cerut aleșilor să facă cum or ști mai bine și să blocheze înregistrarea, la Ministerul Muncii, a contractului colectiv de muncă din transporturi, pe 2008. Sindicatele din această ramură reușiseră, la sfârșitul anului trecut, după o negociere blitz, fără istorie, să obțină majorarea cu 11,42% a salariului minim, de la 620 lei la 700 lei. În cazul muncitorilor calificați, saltul este mai mare: 17,3%. De la un nivel minim de 868 lei, lefurile au urcat la 1.050 lei. Majorările obținute depășesc cu mult rata anuală a inflației și asigură, totodată, o creștere reală a veni-turilor. La negocierile cu pricina, patronatul portuar a fost reprezentat de Organizația Națională a Patronatului Român (confederație la care a aderat în toamna lui 2007) și, direct, de fostul președinte Gheorghe Botea. Cum s-au derulat discuțiile la București și cum și-au susținut interesele participanții are mai mică relevanță. Cert este că patronatul portuar e nemulțumit de rezultatul final. Insatisfacția este generată nu atât de noul nivel al salariilor brute, pe care multe dintre companiile portuare reușesc să-l asigure, cât de sistemul de sporuri și de indici de salarizare. Patronii și managerii îl consideră inechitabil. El face – afirmă reprezentanții capitalului – ca un muncitor să obțină venituri mai mari decât un inginer. Mișcarea revizionistă Sistemul de salarizare din România este criticat de numeroase organizații patronale. Argumentul lor – greu de combătut – este acela că sporurile au ajuns să fie mai importante decât salariile în numeroase cazuri. Contractele colective la nivel național și cele de ramură care fac să se perpetueze sistemul, dar tot mai multe companii din țară au făcut breșe în el, incluzând o serie de sporuri în salarii. Unii patroni din portul Constanța s-au înscris pe linia revizionistă și au început să forțeze nota, impunând noile reguli de salarizare. Problema este că le lipsește suportul legal, pe care îl asigură contractul colectiv de muncă pe ramură. Dacă salariații nemulțumiți se adresează justiției, au mari șanse să câștige. Tocmai de aceea patronatul a considerat că urgența numărul unu este împiedicarea înregistrării contractului la Ministerul Muncii. Tensiuni mocnite Noua conducere a organizației patronale nu a apucat să demonstreze de ce este în stare, La două zile de la înscăunare a fost înștiințată că a rămas fără obiectul luptei. Ministerul Muncii a înregistrat contractul și, astfel, acesta a devenit lege pentru portuari, în 2008. Deznodământul nu calmează tensiunile existente dintre capitalul portuar și muncă. Până la negocierea viitoarelor contracte colective de la nivel național și pe ramură, unii patroni se vor strădui să facă noi breșe în sistem, în cadrul negocierilor pe unități, care se derulează în prezent. Metodele utilizate sunt variate: fie cu binișorul, făcându-le oferte atractive salariaților, fie prin presiune și forță. Rezultatul este creșterea, de la un an la altul, a discrepanței dintre prevederile contractelor colective naționale și de ramură, pe de o parte, și practica salarială pe de altă partea, în ciuda opoziției sindicatelor. Acumulările produse vor face ca, în cele din urmă, să se reformeze sistemul. Cine e „Operatorul portuar”? Actul de naștere al Organizației Patronale „Operatorul portuar” este sentința civilă 88/J, din 4 iunie 1992, a Judecătoriei Constanța. Primul său președinte a fost Gheorghe Negreanu (fost director al SC „Oil Terminal“), căruia i-a urmat Gheorghe Botea. Din organizație fac parte 21 de companii portuare, respectiv: „Socep”, „Decirom”, „Chimpex”, „Frial”, Casa de Expediții „Phoenix”, „Rotrac”, Compania de Remorcare Maritimă „Coremar”, „Umex”, „Minmetal”, „SICIM”, „Romtrans” - Sucursala Constanța Sud, „Salport”, „TTS Operator”, „Oil Terminal”, „United Shipping Agency”, „Constanța South Container Terminal”, „Silotrans”, „APM Terminals Romania”, „Sticerom”, „Comvex“ și „European Metal Services”.