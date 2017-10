„Noua Casă“ îi mută pe constănţeni spre Tomis Nord şi Faleză Nord

„Noua Casă“ îi mută pe constănțeni spre Tomis Nord și Faleză Nord

Transformarea programului „Prima Casă” în „Noua Casă”, destinat doar achiziționării de locuințe noi, este privit cu o urmă de teamă și neîncredere și de agenții imobiliari constănțeni. Schimbările pe piață vor fi destul de vizibile și îi vor afecta într-o oarecare măsură nu doar pe ei, ci și pe cei care și-ar dori să-și cumpere o locuință, însă din cauza veniturilor nu se încadrează în sumele solicitate pentru apartamentele noi. „S-ar putea să scadă numărul clienților și atunci va scădea și activitatea agențiilor imobiliare. Va fi o ușoară undă de șoc. Acum depinde și de startul acestui program. Primăvara deja a început, poate va intra în vigoare la începutul verii. În toamnă, șocul va fi și mai mare pentru că atunci scade natural piața. Oamenii se pregătesc de iarnă”, spune directorul All Imobiliare Constanța, Marius Coman.Prețuri mai mariPartea bună a acestui nou program este că ar putea să genereze noi ieftiniri în cazul apartamentelor din blocurile vechi, ceea ce nu este deloc rău având în vedere că nu foarte mulți pot accesa un credit ceva mai generos, pentru un apartament nou. De cealaltă parte însă, o cerere mai mare pentru unitățile locative noi ar putea determina, în acest caz, în scurt timp, creșteri de preț.„Ar însemna (n.r.: modificarea Programului „Prima Casă” în „Noua Casă”) scăderea prețurilor la apartamentele vechi - accentuarea pantei de scădere - și consolidarea prețurilor apartamentelor noi, care vor avea o clientelă mai numeroasă. La apartamentele noi, în Constanța, este posibil și o creștere a prețurilor. Când cererea este mare, și oferta reacționează. Constanța stă bine și la capitolul construcții noi, dar și la capitolul activitate, așadar bani sunt”, este de părere Marius Coman.Prețul, în funcție de zonăUnde sunt zonele în care s-a construit recent și încă se mai construiește? Constănțenii care își vor permite să-și cumpere un apartament nou vor trebui să se orienteze cu precădere spre Tomis Nord sau Faleză Nord, spun agenții imobiliari constănțeni. Acolo, precum și în Mamaia, prețul pe metru pătrat nu prea scade sub 1.000 euro. Există însă și alte zone în care se găsesc blocuri noi, iar prețurile solicitate sunt sub media orașului. De exemplu, în KM 5 la această oră se vând apartamente noi și cu 650 euro/metru pătrat.Cumpărătorii, afectați și eiȘi cumpărătorii care și-ar fi dorit să-și achiziționeze un apartament vechi prin „Prima Casă” vor fi afectați. Din momentul în care modificarea va avea loc trebuie să apeleze la alte tipuri de împrumuturi bancare care, cel puțin la această oră, au costuri mai mari. v v vPeste 90% din creditele „Prima Casă“ acordate de la lansarea programului, în vara lui 2009, și până în prezent au fost pentru achiziționarea de locuințe vechi.