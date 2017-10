Nou pe piaţa de capital: se schimbă componenţa indicilor bursieri

Nou pe piața de capital: se schimbă componența indicilor bursieri

Comisia Indicilor din cadrul Bursei de Valori București (BVB) a hotărât menținerea componenței indicilor BET, BET-TR ș iBET-FI, precum și modificarea componentei indicilor BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET-NG și BET Plus, astfel:a. indicii BET-XT și BET-XT-TR- includere: Albalact (ALBZ), IAR Brasov (IARV)- excludere: Zentiva (SCD), Dafora (DAFR)b. indicele BET-BK- includere: Albalact (ALBZ), IAR Brasov (IARV)- excludere: Zentiva (SCD), SSIF Broker (BRK)c. indicele BET-NG- excludere: Dafora (DAFR), Condmag (COMI)d. indicele BET Plus- includere: Albalact (ALBZ), Altur (ALT), THR Marea Neagra (EFO), IAR Brasov (IARV)- excludere: Rompetrol Well Services (PTR), Alumil Rom Industry (ALU), Condmag (COMI), Dafora (DAFR)Ponderile simbolurilor din componenta indicilor, respectiv valorile factorilor de free float (Ff), a factorilor de reprezentare (R) și a factorilor de corecție a prețului (Ci) vor fi determinate pe baza numărului de acțiuni și a prețurilor de închidere înregistrate la finalul ședinței de tranzacționare din data de 11 septembrie 2015.Noile structuri ale indicilor BVB vor fi anunțate la finalul zilei de 11 septembrie 2015 și vor intra în vigoare începând cu ședința de tranzacționare din data de 21 septembrie 2015.