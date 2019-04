Norme europene noi privind vânzarea de bunuri și furnizare de conținut digital

Consiliul Europei a adoptat un pachet de legi care cuprinde Directiva privind conținutul digital și Directiva privind vânzarea de bunuri, cu scopul de a le oferi consumatorilor europeni un nivel ridicat de protecție și de securitate juridică, în special atunci când fac cumpărături transfrontaliere, precum și de a le facilita întreprinderilor, în special IMM-urilor, activitățile de vânzare în întreaga UE.Noile norme prevăd că, dacă remedierea defectelor nu este posibilă într-un termen rezonabil, consumatorii au dreptul la o reducere a prețului sau la o rambursare integrală. În plus, perioada de garanție nu poate fi mai scurtă de doi ani.Directiva se va aplica tuturor bunurilor, inclusiv produselor cu un element digital (de exemplu, frigiderele inteligente). Noile norme introduc o perioadă de garanție minimă de doi ani de la data la care consumatorul primește bunul în cauză și o perioadă de un an pentru sarcina probei răsturnată în favoarea consumatorului. Țările pot stabili termene mai extinse decât acestea pentru a-și menține nivelul actual de protecție a consumatorilor.„Directiva privind conținutul digital” privește furnizarea de conținut digital și reglementează: datele produse și furnizate în format digital (de exemplu muzică, materiale video online etc.), serviciile care permit crearea, prelucrarea sau stocarea datelor în format digital (de exemplu stocarea în cloud), serviciile care permit schimbul de date (de exemplu Facebook, YouTube etc.) și orice suport durabil folosit exclusiv ca mijloc de transport al conținutului digital (de exemplu DVD-urile). Serviciile de comunicații interpersonale „over the top” (OTT-uri), contractele la pachet și prelucrarea datelor cu caracter personal fac parte din domeniul de aplicare al Directivei privind conținutul digital.