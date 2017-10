Normativele din construcţii sunt depăşite, susţine ministrul transporturilor

Normativele din construcții sunt depășite, susține ministrul transporturilor

La inițiativa ministrului transporturilor, Iulian Matache, la sediul MT, a avut loc întâlnirea cu reprezentanții instituțiilor de învățământ superior și cu cei ai instituțiilor de cercetare din domeniul infrastructurii de transport, profesori universitari, conferențiari, ingineri, specialiști.Ținând cont de evoluția industriei construcțiilor la nivel național și internațional, tema principală a întâlnirii a constituit-o inventarierea normelor, normativelor și reglementărilor tehnice pe moduri de transport, dar și elaborarea planului prioritizat de revizuire generală a acestora.S-a discutat, de asemenea, despre modificările legislative necesare în ceea ce privește actele normative care reglementează sectorul construcțiilor.„Va trebui să analizăm temeinic normativele actuale pentru că, având in vedere evoluția pieței construcțiilor, se pare că noi suntem ușor depășiți. Am făcut apel la specialiști, tocmai ca să putem să optimizăm aceste normative pentru domeniile din transporturi. Aș vrea să îmbinăm tradiția cu ultimele realizări, cu tendințele actuale și aș vrea ca atunci când este cazul, să luam decizii într-un mod mai rapid și în funcție de schimbări și tendințe. Dincolo de aceste teme pur tehnice, am propus un parteneriat mediului universitar prin care sa atragem tineri în zona noastră de activitate”, a declarat ministrul transporturilor.