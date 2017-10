Noi restricţii privind combustibilii navelor care intră în porturile maritime româneşti

Noi restricții privind combustibilii navelor care intră în porturile maritime românești

Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul unei hotărâri de guvern pentru transpunerea legislației europene privind reducerea conținutului de sulf în combustibilii maritimi.Potrivit actului normativ, navele care arborează pavilion românesc, care navighează în mările teritoriale, zonele economice exclusive ale statelor membre UE și zonele de control al poluării care sunt cuprinse în zonele de control al emisiilor de SOx nu vor folosi combustibili marini al căror conținut de sulf depășește 0,10% din masă. Prevederile se aplică tuturor navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, inclusiv acelor nave al căror voiaj începe într-un port din afara Uniunii Europene.În marea teritorială și zona economică exclusivă a României este interzisă utilizarea combustibililor marini al căror conținut în sulf depășește în masă 1,50% până la data de 1 ianuarie 2020, de către navele de pasageri care efectuează servicii regulate înspre sau către orice port al UE, aflate sub pavilion românesc sau sub orice pavilion cât timp se găsesc în porturile românești.Actul normativ prevede responsabilități și pentru administrațiile portuare. Acestea trebuie să se asigură de disponibilitatea combustibililor marini care respectă aceste cerințe și să informeze Comisia Europeană asupra disponibilității lor în porturile și danele României.La rândul ei, Autoritatea Navală Română are responsabilități de control. În cazul în care identifică o navă care nu respectă standardele pentru combustibili marini, aceasta este îndreptățită să solicite reprezentanților navei să prezinte un istoric al acțiunilor întreprinse în încercarea de a asigura conformarea și să furnizeze dovada faptului că a încercat să cumpere combustibil marin respectiv, dar că acesta nu a fost disponibil. Proiectul prevede că navelor nu li se poate solicita să devieze de la cursul călătoriei planificate sau să întârzie în mod nejustificat călătoria pentru a se asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.În schimb, navele maritime aflate la dană în porturile romanești sunt obligate să utilizeze numai combustibili marini cu un conținut de sulf care să nu depășească 0,10% din masă. În cazul in care nu dețin la bord un astfel de combustibil, se acordă echipajului suficient timp pentru a finaliza orice operație necesară pentru schimbarea combustibilului, cât mai curând posibil după sosirea la dană și cât mai târziu posibil înainte de plecare.