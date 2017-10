Noi informaţii despre execuţiile bugetare ale întreprinderilor publice

Noi informații despre execuțiile bugetare ale întreprinderilor publice

Ministerul Finanțelor Publice vine cu noi informații despre execuțiile bugetare ale întreprinderilor publice din semestrul I și extinde lista acestora. 206 societăți, filiale, institute de cercetare, regii autonome a căror disciplină financiară este reglementată de OG. 26/2013 si-au publicat execuția veniturilor și a cheltuielilor pe primele șase luni din an. Pe www.transparenta-bugetara.gov.ro puteți găsi informații complete despre acestea, în format deschis.„Am început anul cu cel mai important si curajos program de transparență: Am creat cea mai mare platforma de date bugetare la nivel european. Una care pune la dispoziție cetățenilor informații de baza despre toate entitățile publice, companiile de stat sau regiile autonome. Continuam acest proces si lărgim baza de date nu doar cu execuțiile la zi, ci si cu noi întreprinderi care, sprijinite de noi, devin mai transparente. Acesta este un pas necesar pentru îmbunătățirea guvernanței în cadrul companiilor de stat și îmbunătățirea performanțelor economice.”, a declarat Ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu.„Numărul întreprinderilor publice aflate acum pe site-ul nostru a crescut la 206. Pe lista MFP se află de astăzi Biroul De Turism Pentru Tineret (B.T.T.), Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale " Hidroelectrica", Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, Fondul Român de Contragarantare, precum si Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultură Marin Drăcea.Toate informațiile pot fi vizionate pe www.transparenta-bugetara.gov.ro la rubrica special creată: „Rapoarte întreprinderi Publice”. Găsiți informații despre veniturile din subvenții, transferuri, venituri financiare sau extraordinare ale întreprinderilor publice, precum si despre cheltuielile cu bunuri si servicii, cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate, cu personalul, cheltuielile eligibile din fonduri europene și cele cu investițiile.De asemenea, accesând platforma www.transparenta-bugetara.gov.ro puteți găsi numărul de personal prognozat la finele anului si cel mediu al întreprinderilor publice, câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană), plăți si creanțe restante.Transparenta-bugetara.ro este cel mai mare exercițiu de transparență bugetară din România. Pe platforma online informațiile sunt prezentate într-un format deschis (xls, pdf, xml). Informațiile pot fi accesate de pe orice calculator sau dispozitiv mobil (tabletă, smartphone).