Nivelul radiațiilor la Cernavodă

Conducerea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a anunțat că puterea electrică la borne din data de 29 aprilie 2013, la Unitatea 1, a fost de 714,7 MWe și 709,1 la Unitatea 2. Evacuările gazoase și lichide de radioactivitate au fost sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Radioactivitatea evacuată în mediu de la CNE Cernavodă, pentru data de 28 aprilie 2013, a fost de 0,012 microSv, urmare a emisiilor în aer, și 7,48E - 05 microSv, urmare a emisiilor radioactive în apă. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție de 2,5 Bq/l. În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Apa potabilă nu conține radioactivitate artificială (tritiu sau radionuclizi gamma emițători) peste limita de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă, în data de 28 aprilie 2013, a fost de 0,0983 microSV/h, valoare care se încadrea-ză în valorile fondului natural din România. În data de 26 aprilie 2013 au avut loc la CNE Cernavodă vizitele tehnice ale repre-zentanților firmelor Larsen & Toubro Ltd, SNC Lavalin Nuclear și China Nuclear Power Engineering Company. În data de 28 aprilie 1999 s-a obținut prima autorizație CNCAN de funcționare a Unității I (cu obținerea în prealabil a autorizației de mediu prin H.G. 234/99).