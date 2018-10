Un exemplu pentru toți oamenii de afaceri

Niculae Dușu - o inimă mare și iubitoare de oameni, un patriot adevărat

Pe data de 1 noiembrie 2018, se împlinesc 45 de ani de la înființarea Întreprinderii de Prefabricate din Beton Celular Autoclavizat din Constanța, actuala Celco SA. În această perioadă, unitatea a livrat șantierelor de construcții din întreaga țară milioane de metri cubi de BCA. În Dobrogea s-au ridicat cartiere întregi de locuințe, clădiri pentru unități economice, școli și spitale, având pereți din BCA. Astăzi, noi, constănțenii, trăim, învățăm, muncim, facem copii și îi creștem, protejați fiind de acest material revoluționar fabricat de Celco SA.Dar despre acest moment aniversar și semnificația lui voi vorbi pe larg într-o ediție viitoare. Astăzi, stimați cititori, mi-am propus să discutăm despre exemplarele acțiuni de responsabilitate socială ale omului de afaceri Niculae Dușu, președintele grupului de firme Celco.Conceptul „responsabilitatea socială” face parte din etica afacerilor și se referă, în primul rând, la responsabilitățile corporațiilor față de piață, față de angajați, furnizori, clienți, resurse și mediu. Totodată, cuprinde și acțiunile filantropice prin care corporațiile și oamenii de afaceri contribuie la dezvoltarea comunității.Puțini știu că, de-a lungul anilor, omul de afaceri Niculae Dușu și grupul de firme Celco s-au implicat în numeroase programe sociale, sprijinindu-le financiar. Paleta acestora este deosebit de bogată: programe umanitare, sociale, culturale medicale, sportive, religioase și altele. Pentru publicul larg, aceste acte de responsabilitate socială au rămas necunoscute, până în prezent. Autorul lor, dând dovadă de prea multă modestie, n-a dorit să vorbească despre ele. Eu cred că, dimpotrivă, trebuie popularizate, astfel încât exemplul său să fie urmat de cât mai mulți oameni de afaceri. Într-o societate confruntată cu prea multe crize și dezbinată, cum este cea românească, avem nevoie de cât mai multe gesturi de responsabilitate socială, de solidaritate, de omenie.Stimați cititori, omul de afaceri Niculae Dușu și grupul de firme Celco i-au ajutat pe sinistrații din mai multe localități afectate de inundații, din județele Constanța, Suceava și altele. Acțiuni similare au fost realizate, împreună cu Habitat for Humanity, în județele Bacău și ConstanțaMai multe cămine de bătrâni și case de copii, precum și organizații caritabile - cel mai recent exemplu fiind al Organizației „Dăruiește Aripi” din Constanța - au primit sponsorizări. Au fost sprijinite financiar activitățile unor școli, grădinițe și licee. Recent, Liceul din localitatea Mihail Kogălniceanu a beneficiat de o sponsorizare.De actele filantropice ale omului de afaceri Niculae Dușu a beneficiat și sectorul medical, aflat în grea suferință. Astfel, câteva spitale și clinici au primit sponsorizări importante. Recent, Spitalul Clinic Județean Constanța a fost dotat cu aparatură medicală de ultimă generație. Este vorba de un aparat de radiologie digitalizat pentru secția pediatrie, patru aparate de dializă, un electroencefalograf pentru adulți și copii și altele. De această aparatură vor beneficia, în fiecare an, mii de bolnavi.Celco SA susține prin sponsorizări activitatea unor cluburi sportive din Constanța, printre acestea numărându-se și Clubul „Farul”.Mai mult, compania organizează competiția „Cupa Celco” la tenis de câmp pentru tineri și veterani, care a ajuns la a 10-a ediție în anul 2018.Dintre acțiunile filantropice destinate culturii, amintim:- sponsorizarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța în realizarea Expoziției permanente „Comunismul în Dobrogea (1945-1989)”, dedicată memoriei foștilor deținuți politici;- sponsorizarea Muzeului „Gheorghe Celea” din localitatea Mihail Kogălniceanu, prin fundația „Mușata Armână”;- sponsorizarea operei de realizare a mai multor monumente comemorative din județul Constanța (Monumentul Memorial de la Poarta Albă, Monumentul din Cobadin închinat Mișcării Legionare și altele);- sponsorizarea proiectelor unor societăți și asociații de cultură, precum: Asociația „Fara Armânească”, Societatea de Cultură Macedo - Română, Fundația „Mușata Armână” etc.);- sponsorizarea Direcției Județene de Cultură Constanța. Recent, aceasta a fost sprijinită în editarea albumului „Constanța – monumente istorice”;- sponsorizarea unor apariții editoriale ale Clubului Umoriștilor Constănțeni. Recent, a fost editat volumul „Fabrica de umor”.Sprijinul acordat Bisericii Ortodoxe este impresionant. Foarte multe biserici și lăcașuri de cult din județul Constanța și din țară au primit sponsorizări. Omul de afaceri Niculae Dușu a participat la ctitorirea bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din localitatea Mihail Kogălniceanu, a sprijinit financiar Capela Militară din Constanța, biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Constanța, mânăstirile Dervent, Deleni și altele, iar la mânăstirea Putna este sponsor permanent.Stimați cititori, toate aceste gesturi de înțelegere și dărnicie, pornesc dintr-o inimă mare, iubitoare de oameni și sunt dovada unui înalt patriotism.