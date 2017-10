New Yorker a deschis magazinul cu numărul 20, în Maritimo Shopping Center

New Yorker a ajuns, în sfârșit, și în Constanța. Vineri, aici a deschis, în incinta Maritimo Shopping Center, magazinul cu numărul 20 din România. Așadar, constănțenii pot vedea, proba și, de ce nu, cumpăra cele mai noi colecții. Îi așteaptă un spațiu de peste 950 metri pătrați.Magazinul New Yorker oferă prin mărcile proprii - Fishbone și Fishbone sister (îmbrăcăminte sportivă și de stradă), Smog (gamă trendy și casual pentru băr-bați), Amisu (îmbrăcăminte elegantă pentru femei) și Censored (lenjerie și costume de baie) - cele mai actuale trenduri din modă, dar și o gamă variată de accesorii. Reprezentanții acestuia au subliniat faptul că designul și conceptul modern al sediului de la Constanța asigură o atmosferă plăcută de shopping, iar instalația interioară de radio le oferă clienților cele mai noi tendințe în materie de muzică și lifestyle.Constănțenii care deja au ajuns week-endul trecut la Maritimo Shopping Center, în primele zile după inaugurare, și nu au ocolit magazinul New Yorker au avut parte de surprize și oferte speciale. În plus, un DJ mai mult decât talentat a încălzit atmosfera cu cele mai noi hituri, iar MC-ul El Negro a întreținut cumpărătorii cu un program special și diverse tombole.Dacă încă nu ați făcut cunoștință cu acest brand, nu ar fi rău să aruncați măcar o privire, și asta deoarece grupul New Yorker este una dintre cele mai de succes afaceri din Europa în domeniul modei pentru tineri. Se mândresc în permanență cu colecții actualizate, la prețuri accesibile. De altfel, gama de produse New Yorker constă exclusiv în branduri proprii.New Yorker a intrat pe piața din România în anul 2007, primul magazin fiind deschis la Cluj Napoca. Cele mai mari sedii New Yorker sunt la Arad și Cluj Napoca, fiecare având peste 1.200 metri pătrați. Acum, la peste patru ani distanță, odată cu deschiderea spațiului din Constanța, New Yorker ajunge să numere 20 de magazine în țară, din care patru sunt în București. Iar această cifră va tot crește. Pentru anul 2011 sunt planificate încă două deschideri, iar expansiunea New Yorker va continua, spun reprezentanții brandului, și în 2012.New Yorker are peste 880 de sedii în 32 de țări și are ca public țintă persoanele din zona 12 - 39 de ani.