Nesiguranța și teama au pus stăpânire pe șantierul naval Daewoo-Mangalia

Numai în pielea constructorilor de nave de la Daewoo-Mangalia Heavy Industries să nu fii. Din data de 10 ianuarie 2018, când Guvernul Tudose a decis preluarea de către statul român a participației sud-coreene din companie, cei 1.700 de angajați, câți au mai rămas pe poziții, trăiesc în nesiguranță și cu teama zilei de mâine.Guvernul Tudose a fost aruncat la coșul de gunoi al istoriei, înainte de a se așeza la masa negocierilor cu sud-coreenii. Oare ce intenții are noul guvern? O fi vrând și premierul Viorica Dăncilă să se construiască bărcuțe la Mangalia?Nimeni nu le spune constructorilor de nave când se va clarifica situația, când vor începe să vină comenzile și dacă vor mai avea de lucru. Li se repetă mereu că: „Se discută la Ministerul Economiei…”.Într-adevăr, conducerea Șantierului Naval „2 Mai” Mangalia, compania care deține 49% din acțiunile Daewoo-Mangalia, în numele statului român, este mai mereu pe la minister. Dar cu ce treburi și ce anume se dezbate e un mister. Chiar și ieri, 6 februarie, a avut loc o astfel de întâlnire „de taină”.Bănuiesc că se caută soluții, întrucât achiziția va fi extrem de complicată. Șantierul Naval „2 Mai” Mangalia nu are bani să cumpere pachetul de acțiuni de la sud-coreeni, iar statul nu îi poate da banii direct, pentru că ar fi considerat ajutor de stat. Va trebui să recurgă la o manoperă prin care să înșele vigilența Uniunii Europene. Ar putea să majoreze capitalul social al SN „2 Mai”, exact cu suma necesară achiziției, sau să-i acorde un împrumut garantat de stat (care ar fi considerat tot o formă de ajutor de stat).În orice caz, este clar că până la această oră nu s-a luat nicio decizie. Dacă ar fi existat vreo intenție clară, ar fi fost convocată adunarea generală a acționarilor de la SN „2 Mai” Mangalia, pentru a aproba exprimarea dreptului de preemțiune privind achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni de la Daewoo-Mangalia și începerea negocierilor cu partenerul sud-coreean. Or, pe data de 27 februarie 2018 este convocată adunarea generală a acționarilor de la SN „2 Mai”, dar pe ordinea de zi sunt doar următoarele puncte: stabilirea limitelor generale ale remunerației fixe cuvenite directorului general al societății și stabilirea indemnizației brute lunare a administratorilor neexecutivi.★ ★ ★În acest timp, Sindicatul „Navalistul” din compania Daewoo-Mangalia se străduiește să apere, cât poate mai bine în condițiile date, drepturile angajaților. Trebuie spus că, începând cu 5 februarie, dată la care s-au ținut alegeri, organizația are o nouă conducere. Funcția de președinte i-a revenit lui Ilie Laurențiu Gobeajă, iar cea de vicepreședinte lui Eugen Arsenie.„De pe data de 15 ianuarie am început nego-cierea noului contract colectiv de muncă, întrucât cel vechi, care a fost prelungit cu două luni, expiră pe 28 februarie. Conducerea companiei nu a oferit vreo creștere salarială, motivând că e interesată de păstrarea forței de muncă, în pericol să se împuțineze tot mai mult din cauza prelungirii stării de incertitudine și a lipsei oricărei perspective”, a declarat Gobeajă.★ ★ ★Pe zi ce trece, situația financiară a companiei Daewoo-Mangalia se înrăutățește. Volumul de lucrări a scăzut dramatic, la fel și veniturile. Lună de lună trebuie achitate salariile, dările către stat, facturile furnizorilor de utilități, redevența pentru terenul aflat în proprietatea SN „2 Mai” și datoriile uriașe către băncile din Coreea de Sud și România. În 2016, datoriile totale erau de 5.350.084.563 lei, respectiv 1.320.193.599 dolari.Dacă s-ar fi respectat litera Legii societăților comerciale nr.31/1990, compania ar fi trebuit să fie dizolvată de mult timp, din inițiativa acționarilor săi, din cauza situației financiare catastrofale. Pericolul dizolvării rămâne. Conform aceluiași act normativ, „orice persoană interesată (salariați, subcontractori ori furnizori neplătiți, creditori bancari, Fiscul - n.n) se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății”.