Până la sfârșitul anului

Negru Vodă va fi conectată la conducta de gaze naturale

Dobrogea va fi racordată în totalitate la rețeaua de gaze până la sfârșitul anului viitor, a declarat ieri, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Constanța, Varujan Vosganian, ministrul Economiei și Finanțelor. Anunțul ministrului a venit la scurt timp după ce, numai cu câteva ore înainte, semnase programul de investiții pentru regiunea Dobrogei pentru perioada 2007-2008. „În sudul Dobrogei, în clipa de față nu există nici o modalitate de a obține gaz pe conducte de înaltă presiune. Drept pentru care, astăzi, în ședința consiliului de administrație al Transgaz am aprobat programul de investiții pe anii 2007 și 2008", a declarat ministrul. În ceea ce privește proiectul de investiții, potrivit informațiilor oferite în cadrul conferinței de presă, principalul aspect vizează crearea rețelei de conducte care va ajuta la furnizarea gazelor către localitățile constănțene. Prima vizată în acest sens este localitatea Negru Vodă, care, potrivit proiectului, se dorește a fi racordată la rețeaua de gaze până la sfârșitul acestui an. Pentru anul viitor, sunt programate localitățile Techirghiol, Mangalia și Agigea. „Am cerut să se caute o modalitate prin care întreaga investiție să se termine până la sfârșitul anului viitor. De asemenea, este foarte important pentru noi să ne conectăm la conducta care duce spre Bulgargaz și care traversează Dobrogea, întrucât presiunea este mult mai bună și ar putea să îmbunătățească sensibil alimentarea cu gaze atât a orașului Constanța, cât și a celorlalte localități", a mai adăugat Varujan Vosganian. Valoarea totală a investițiilor care vor fi făcute pentru punerea în aplicare a proiectului se ridică la aproximativ zece milioane euro, până la această dată, constănțenii depunând 26.500 de solicitări dintr-un total estimat de autorități de 100.000 de solicitări. Conectarea locuitorilor la rețeaua de gaze se va face în paralel cu dezvoltarea conductei de gaz. Tot ieri, ministrul a mai aprobat și alocarea a 150 de milioane euro proiectului care vizează conectarea la rețeaua de curent electric a tuturor localităților din România, termenul preconizat pentru finalizarea acestuia fiind sfârșitul anului 2009.