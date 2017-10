Negocierile salariale din România sunt în blocaj total

„Zodia“ negocierii contractelor colective de muncă începea, de regulă, prin luna octombrie și se încheia în primul trimestru al anului următor. Cam acesta era mersul lucrurilor în economia românească, până la modificarea Codului muncii și a Legii dialogului social. An de an, sindicatele și patronatele s-au străduit să stabilească cât mai devreme „regulile jocului”, drepturile și obligațiile angajaților și angajatorilor, pentru a pregăti din punct de vedere social buna derulare a activității. Schimbările legislative au dat peste cap „zodiacul”, întrucât instituțiile de care depind negocierile, conform noilor acte normative, nici până la această oră n-au fost înființate. Elementul nodal al sistemului relațiilor de muncă și al celui de dialog social îl reprezintă structurarea economiei naționale în sectoare de activitate. De arhitectura lor depind foarte multe lucruri: reorganizarea sindicatelor de întreprindere, a federațiilor și confederațiilor sindicale și patronale; obținerea reprezentativității; negocierea contractelor colective de muncă la nivel de sector, de care sunt condiționate cele din societățile comerciale și instituții. De această arhitectură depinde și cine se va așeza la masa dialogului cu guvernul. Marile confederații sindicale și patronale care fac parte din Acordul național (Cartel „Alfa”, BNS, CSDR, CNSLR - Frăția și Meridian, Uniunea Patronatelor PATROROM) au avansat două propuneri: cu 41 și, respectiv, 36 sectoare. Ministerul Muncii împreună cu restul patronatelor și sindicatelor au o variantă cu 28 de sectoare. Până acum, nimeni nu a vrut să cedeze, criticând propunerea părții adverse. Divergențele sunt de înțeles, întrucât configurația sec-toarelor va sta la baza unor noi structuri de putere și influență în economie și societate. Aceeași formulă de sectorizare reprezintă pentru unii lideri de organisme sindicale și patronale o amenințare, iar pentru ceilalți o mană cerească. Guvernații au, la rândul lor, mari interese privind mișcarea sindicală și patronală. Existența unor organizații puternice constituie oricând o potențială amenințare. Tocmai de aceea au modificat legea, pentru a le fărâmița și slăbi, iar sectorizarea economiei ar trebui să desăvârșească opera. Ne apropiem de mijlocul lunii noiembrie și blocajul este total. Contractele colective de muncă sectoriale, de care depind cele pe întreprindere, nu pot fi negociate. Nu se știe nici măcar dacă vor fi create condițiile necesare până la finele trimestrului I din 2012.În unele unități economice (printre care și din portul Constanța), contractele colective au expirat. Sindicatele și patronii s-au apucat să negocieze altele noi, știind foarte bine că au aplicabilitate doar până la 31 decembrie 2011. Cele mai multe contracte din unități își încetează valabilitatea la începutul viitorului an. Altele nu vor fi puse în loc, fără îndeplinirea con-dițiilor despre care am vorbit. Deruta este totală. La haosul instituțional, care afectează grav negocierile colective, se adaugă incertitudinile economice. Prognozele sunt sumbre pentru 2012. Pe plan mondial se vorbește de încetinirea creșterii, de posibilitatea revenirii crizei sub impactul zonei euro, de scăderea consumului ca urmare a măsurilor de reducere a deficitelor bugetare. În țară, agenții economici, sistemul bancar și populația sunt îndemnați la prudență, la strâns cureaua. În acest climat de incertitudine, de prudență și risc ridicat, agenții economici negociază contractele pentru 2012, cu furnizorii și beneficiarii. Din cauza multiplelor semne de întrebare, clauzele contractuale nu precizează cantitățile de mărfuri ori servicii, pentru că nu se știe cum va evolua cererea. În schimb, sunt agreate prețuri ori tarife în scădere față de anul trecut, pentru că toată lumea vrea să-și diminueze costurile. Aceasta este, de altfel, singura certitudine. Ceea ce se petrece la nivel contractual între agenții economici se va reflecta în negocierile salariale. Este de așteptat ca patronatele să manifeste prudență și să dorească înghețarea salariilor în 2012, cel puțin în prima parte a anului.