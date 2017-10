NEBUNIA CASELOR FĂRĂ FUNDAŢIE / S-a pus frână ţepelor imobiliare la Constanţa?

NEBUNIA CASELOR FĂRĂ FUNDAȚIE / S-a pus frână țepelor imobiliare la Constanța?

Până să dea criza peste noi s-a construit foarte mult în localitățile de pe lângă municipiul Constanța. Cum însă cererea depășea bine oferta, căci doar era și încă mai este o adevărată modă să dai viața de la bloc pe cea de la casă, destui con-structori au pornit o adevărată cam-panie contracronometru de ridicare de locuințe. Rezultatul: zeci, poate sute de case / vile cu mari pro-bleme în ceea ce privește rezistența sau izolația. Câte locuințe prost construite, cu materiale slabe calitativ (mai) sunt la această oră pe piață? Părerile sunt împărțite. Un singur lucru este cert: acum se vând ceva mai greu.Explicația este destul de simplă. Majoritatea constănțenilor cumpără aceste case / vile prin programul Prima Casă ori apelează la diverse alte credite ipotecare, așadar intervine, sau cel puțin așa se presupune, o evaluare amănunțită a specialiștilor plătiți de bancă.Apoi, pentru a nu-și pierde clienții, sunt și agenții imobiliare constănțene care nu au introdus și nu introduc în portofoliul lor pro-prietăți în privința cărora au semne de întrebare. „S-au construit foarte multe case care au diverse defi-ciențe. Noi am preferat să nu inclu-dem astfel de oferte în portofoliul nostru și asta pentru că vrem să rămânem pe piață. Dacă persoana căreia i-ai vândut nu te recomandă, atunci nu ai făcut nimic. Recoman-darea te ajută să nu mori chiar și într-o perioadă mai dificilă. Ne-au oferit comisioane duble, doar să le vindem, dar am refuzat. Vreau să cred că prin asta am câștigat“, a precizat administratorul agenției imobiliare constănțene Puls Imobiliar, Liliana Băncilă. Potrivit acesteia, ceea ce contează până la urmă este raportul calitate - preț: „Soluții sunt pentru orice fel de problemă, dar să fii în cunoștință de cauză“.La ce să fim atenți când cumpărăm o casăFie că vrem să cumpărăm o casă veche sau una nouă trebuie neapărat să avem în vedere anumite aspecte extrem de importante, ca tipul fundației, izolația termică, instalații și multe altele. Dar, cum „mulți văd, puțini cunosc“, un arhitect sau un inginer constructor ar fi soluția ideală pentru a afla exact pe ce dăm banii.„În situația în care își cumpără o casă veche constănțenii ar trebui să aibă alături un specialist în domeniul arhitecturii. Trebuie să vadă în primul rând vechimea casei - sunt case care au fost făcute în diferite etape și fără normative tehnice de execuție - stabilitatea ei, ce tip de fundație are, ce izolație termică, ce instalații, cât de vechi, inclusiv vecinătățile. Asta face prețul unei case“, a subliniat președintele Filialei Teritoriale Constanța a Ordinului Arhitecților din România (OAR), Alexandru Bălan.Mare atenție și la cumpărarea unei case construită în ultimii 20 de ani. „În ultimii 20 de ani s-au făcut tot felul de case. Cumpărătorul ar trebui să aibă totuși aproape un arhitect sau un inginer care să confrunte ceea ce era în proiect și ceea ce s-a executat. Acesta trebuie în primul rând să vadă cartea tehnică, inclusiv procesele verbale de recepție. Foarte multe nu au izolație, au fost făcute comerciale. Comerciale în sensul că zidurile sunt mult mai subțiri decât trebuie, nu sunt structurale. Sunt, dacă vă duceți la Valu lui Traian, zeci de case în sensul ăsta făcute, și nu numai acolo“, a precizat Alexandru Bălan. Ideal ar fi, potrivit pre-ședintelui Filialei Constanța a OAR, ca specialiștii în măsură să-și dea o părere despre calitatea per an-samblu a casei să nu fie cei reco-mandați de beneficiar sau de agen-ția imobiliară în a cărei portofoliu este.Nu în cele din urmă, Alexandru Bălan sfătuiește constănțenii să fie extrem de atenți la cadastru. Sunt foarte multe eronat făcute, așadar ar fi bine să se uite de două ori pe documentație și eventual să ceară și o opinie avizată.Ce preferă constănțeniiChiar dacă acum este mult mai greu pentru constănțeni să-și cumpere o casă / vilă, din cauza condițiilor mai stricte de creditare, totuși numărul doritorilor, a celor care măcar se interesează, este în această perioadă destul de mare, spun agenții imobiliari. În topul preferințelor sunt, în continuare, localități ca Valu lui Traian, Cumpăna și Năvodari, a precizat administratorul agenției imobiliare constănțene Danicris Intermed, Monica Oprea, însă nici Lumina, Lazu sau Agigea nu sunt date la o parte. Când vine vorba de prețuri, proprietăți sunt acum pe piață începând de la 25.000 de euro și până la mult peste 100.000 de euro. Acestea au scăzut însă, făcând comparație cu alte case/vile similare scoase la vânzare în anii trecuți, cu aproximativ 30%, a precizat Monica Oprea.Anca CHICU