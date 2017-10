Ne aşteaptă un weekend plin! Ce pot face turiştii pe litoral

Ne așteaptă un weekend plin! Ce pot face turiștii pe litoral

- Mamaia: Orange Summer Party, concert Jessie J, 28 iulie, începând cu ora 19.00, plaja H2O din Mamaia;- Năvodari: Zilele orașului Năvodari, 27 - 29 iulie; turiștii sunt invitați pe stadionul "Flacăra", începând cu orele 19.30, pentru trei seri inedite; Urcă pe scenă, printre alții, Axinte, Lorenna, Emilia Ghinescu, Cristi Dules, Deep Central, Nicu Paleru, Dj Project, Nelu Ploiesteanu, Jean de la Craiova.- Vama Veche: Festivalul Stufstock, 23 - 29 iulie, aflat la cea de-a zecea ediție. Vineri, 27 iulie, vor concerta trupele "Butterflyes in my stomach", "Byron", "East Roots", "Gândul Mâței", "Dubioza Kolektiv" și "Dub Incorporation". Sâmbătă, 28 iulie, vor urca pe scenă "Blue Pulse", "Trooper", "Vendetta", "Coma", "E.M.I.L", "Alternosfera" și "The Subways".- Venus - Saturn - Jupiter - Mangalia: Liberty Parade, 28 iulie, plaja dintre Venus și Saturn. Mixeaxă: Dj Optick, Dj Andi, Liviu Hodor, Vali Barbulescu, Adrian Eftimie, Raoul Russu, Vika Jigulina, Dj Allen, Dj Krugger, Dj Christian Green; Europa FM LIVE pe plajă - 29 iulie, începând cu ora 20.00, pe plaja dintre Venus și Saturn; vor fi prezente pe aceeași scenă, cinci dintre cele mai bune trupe și artiști ai momentului. Direcția 5, Loredana, Ștefan Bănică jr., Horia Brenciu și Holograf vor cânta live, fiecare câte 45 de minute; "Festivalul Tânărului Dansator - Mangalia România 2012" la cea de-a V-a ediție, 24 - 29 iulie, începând cu ora 20.30, Casa de Cultura, Mangalia; Teatrul de vara Jupiter - complet renovat anul trecut, găzduiește pe scena sa în perioada 2 iulie - 31 august, nume de marcă. 27 iulie: piesa "Pușlamaua".