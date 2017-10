Navigatorii sunt instruiţi de ITF să nu muncească în locul docherilor

Navigatorii sunt instruiți de ITF să nu muncească în locul docherilor

Federația Internațională a Transportatorilor (I.T.F.) a reeditat Campania FOC, al cărei obiectiv este apărarea drepturilor navigatorilor de pe navele cu pavilion de complezență. În săptămâna care a trecut de la debutul acțiunii, inspectorii organizației au vizitat peste 290 de nave acostate în diverse porturi ale lumii. În cele de la Constanța, Midia și Mangalia, inspectorul ITF România, Adrian Mihălcioiu, s-a întâlnit cu echipajele a 18 nave. „Prin Campania FOC din acest an, federația și sindicatele afiliate urmăresc informarea navigatorilor de pe navele acoperite cu contracte de muncă ITF asupra unui aspect esențial al muncii lor: ei nu trebuie să execute alte activități decât cele marinărești, pentru care sunt calificați, și să nu accepte să facă munca docherilor” - a declarat Mihăl-cioiu, pentru cotidianul „Cuget Liber”. Timp de o lună de zile, cei peste 130 de inspectorii ITF din întreaga lume vor discuta cu echipajele de pe navele cu pavilion de complezență și le vor transmite scrisoarea lui David Cockcroft, secretarul general al federației. În mesaj se afirmă următoarele: „În calitate de marinari de pe navele cu contracte de muncă ITF, credem că sunteți mândri de munca voastră și vă bucurați de beneficiul de a fi membri ai sindicatelor afiliate ITF. Suntem convinși de succesul campaniei FOC dusă de ITF, care constă în îmbunătățirea salariilor și condițiilor de muncă pentru navigatorii din întreaga lume. Acesta este, de fapt, scopul nostru. De-a lungul anilor au avut loc mai multe schimbări în această industrie și, tot mai mult, noi am căutat să construim o relație bună cu armatorii corecți, iar pe de altă parte am luptat împotriva practicilor incorecte și periculoase. Facem această campanie pentru drepturile voastre, inclusiv împotriva încriminării marinarilor de către autorități, împotriva pirateriei și a debarcărilor incorecte. Lupta pentru drepturile voastre depinde de solidaritatea dintre sindicatele navigatorilor și docherilor. Sprijinul docherilor din întreaga lume ne-a dat posibilitatea să venim în ajutorul vostru. Împreună suntem mai puternici. Contractul de muncă ITF acordă atenție activităților de manipulare a mărfurilor, care nu sunt în competența marinarilor. Conform lui, echipajele navelor nu trebuie să manipuleze mărfurile și să facă alte munci care tradițional revin docherilor, fără acordul sindicatelor docherilor afiliate la ITF. Aceasta include amararea și dezlegarea mărfurilor, încărcarea și descărcarea navelor. Este vital ca această clauză contractuală să fie respectată întotdeauna. Docherii v-au sprijinit pe voi; este timpul ca și voi să-i sprijiniți! Asigurați-vă că nu veți face nicio muncă ce revine docherilor. Cereți sprijinul sindicatului sau inspectorului ITF când întâlniți sau auziți despre o asemenea practică.” Dar de ce să nu facă navigatorii munca docherilor, dacă aceasta le-ar aduce câștiguri mai mari, iar armatorii ar obține un profit suplimentar? „Sunt numeroase cazurile în care comandanții și proprietarii navelor obligă personalul navigant să execute operațiuni de manipulare, de amarare sau de mutare a mărfurilor dintr-o magazie în alta. Marinarii cedează presiunilor și, de cele mai multe ori, efortul lor nu este recompensat. Mult mai grav este faptul că din cauză că manipularea și amararea mărfurilor se fac cu personalul de la bord, au loc accidente. Viața și sănătatea oame-nilor sunt puse în pericol, la fel și siguranța navigației. În urmă cu vreo trei ani, câteva nave s-au răsturnat în porturile americane, din acest motiv” - a declarat Adrian Mihălcioiu. De altfel și Portul Constanța a fost martorul câtorva evenimente navale, în care echipajele au fost implicate în operațiunile pe care ar fi trebuit să le execute docherii. Pe timpul Campaniei FOC, ITF - România și Sindicatul Liber al Navigatorilor au instituit un Tel Verde. La numărul 0724/321.774, navigatorii pot face sesizări la orice oră din zi și din noapte.