Navigatorii români sunt condamnaţi să fie foarte bine pregătiţi

Navigatorii români sunt condamnați să fie foarte bine pregătiți

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul de ordin de ministru pentru aprobarea tarifelor cursurilor organizate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV.Văzând actul normativ, primul meu gând a fost că CERONAV a scumpit cursurile, dar comparând noile tarife cu cele vechi, aprobate prin Ordinul nr. 1170 din 2015, am constatat că nu există nicio diferență. Și atunci, care este rostul noului proiect?„Prețurile cursurilor nu se modifică - a confirmat Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV. Dar întrucât am introdus două cursuri noi și am renunțat la alte câteva cursuri, este obligatoriu ca tarifele lor să fie aprobate printr-un ordin de ministru.”Am profitat de prilej, pentru a aborda alte câteva teme de interes pentru navigatori. „Cursurile sunt prea scumpe” - susțin unii marinari. „Devizele pe baza cărora se stabilesc tarifele sunt fundamentate pe costurile reale, strict determinate, la care se adaugă un mic profit - a explicat șeful CERONAV. Costurile noastre sunt la fel cu cele ale celorlalte centre de pregătire din Europa. Echipamentele și utilitățile ne costă la fel. Diferă doar salariile experților. Ai noștri sunt plătiți cu o mie de euro și un pic, iar italienii, cu cinci mii de euro. În aceste condiții, tarifele cursurilor organizate de noi sunt cu 30% până la 50% mai mici. Doar Bulgaria are tarife apropiate, ușor mai mari la majoritatea cursurilor.”Unii navigatori sunt nemulțumiți de conținutul cursurilor. „De ce ni se mai predă la curs motorul cu aburi, care nu se mai folosește în transporturile marine, în loc să ni se vorbească despre noile generații de motoare”, a întrebat un marinar.„Cursurile, conținutul lor și numărul de ore alocat fiecărei teme de curs sunt strict reglementate prin Convenția internațională STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Centrele de pregătire au obligația să respecte convenția, dacă vor să mai funcționeze. De altfel, periodic sunt verificate de organismele internaționale. În urmă cu doi ani, CERONAV a fost auditată de EMSA (Agenția Europeană de Siguranță Maritimă), care a controlat sistemul de management, curricula și cursurile. S-a constatat că respectăm întocmai cerințele STCW.Navigatorii trebuie să știe că rolul acestor cursuri este, în primul rând, de reîmpros-pătare a cunoștințelor. Chiar dacă marinarul știe cum să-și pună vesta de salvare, trebuie să repete acest exercițiu la un centru de perfecționare, o dată la cinci ani, pentru că așa prevede STCW. Este situația similară cu instructajul periodic de protecția muncii, pe care trebuie să-l facă lucrătorii de la uscat”, a explicat Cupșa.Navigatorii români sunt privilegiați, pentru că au un centru de pregătire acasă, în țară, afirmă șeful CERONAV. Spre deosebire de ei, cei din Polonia, Ucraina și Georgia sunt nevoiți să se perfecționeze în alte țări. „Liberalizarea pieței în aceste state a dus la apariția mai multor centre de pregătire concurente. Pentru a atrage un număr mai mare de cursanți, respectivele instituții au redus tarifele în dauna calității cursurilor. În final, nu au mai fost acreditate, fiind scoase de pe piață. Polonia și Ucraina mai au avizate doar câteva cursuri, iar Georgia nu mai are niciunul.”Competiția pe piața muncii din shipping-ul internațional este tot mai dură, pentru că numărul locurilor de muncă s-a redus. Din 2009 și până în prezent, flota mondială trece printr-o criză profundă. Tarifele de transport sunt scăzute, excedentul de capacități de transport comparativ cu cantitățile de mărfuri din comerțul internațional continuă să fie ridicat, în ciuda faptului că multe nave au fost trimise la fier vechi. Pe de altă parte, comenzile de nave noi au scăzut dramatic, iar multe contracte deja încheiate cu șantierele navale au fost reziliate. La toate acestea s-a adăugat criza prețurilor petroliere, care a afectat dramatic sectorul off-shore și locurile de muncă a sute de echipaje.Pentru ca absolvenții lor să câștige competiția de pe piața internațională a muncii, instituțiile de învățământ marinăresc din România sunt condamnate să-i pregătească foarte bine. „Trebuie să fim mult mai buni decât ei (navigatorii din Occident - n.n.), ca să recunoască faptul că suntem cel puțin la fel de buni ca și ei”, afirmă Ovidiu Cupșa.