Navigatorii români primesc carduri ITF

2014 este anul reorganizării mișcării sindicale din flota mondială. Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și sindicatele navigatorilor din întreaga lume și-au propus să se implice mai mult în satisfacerea trebuințelor lupilor de mare, să-i sprijine mai eficient atunci când întâmpină dificultăți.Este vorba de o adevărată revoluție în filosofia și practica organizațională. Începând chiar din acest an, sindicatele le vor oferi navigatorilor pachete standard de servicii, în baza unui card de membru ITF.„Sindicatul Liber al Navigatorilor a editat primele 200 de carduri. Am început, deja, distribuția lor către membrii organizației noastre. În total, vor fi emise aproape 5.000 de carduri” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, lider al SLN și șef al inspectoratului ITF - România. Oriunde s-ar afla, pe orice meridiane ale lumii, navigatorii vor putea demonstra cu ajutorul cardurilor că sunt membri ai unor sindicate afiliate Federației Internațională a Tran-sportatorilor. În baza lor - explică Mihălcioiu - în orice port ar ancora, ma-rinarii vor beneficia de sprijinul inspectorilor ITF și al sindicatelor naționale ale marinarilor. Membrii de sindicat vor primi asistență juridică în caz de abandon, de neplată a salariilor, de accidente de muncă, de încălcare a prevederilor contractuale și altele. Cardurile asigură accesul posesorilor la baza de informații a SLN și ITF. Federația internațională a transportatorilor pune la dispoziția navigatorilor membri de sindicat o serie de aplicații gratuite, în format on-line. Cu ajutorul lor, marinarii aflați pe mare sau care urmează să se îmbarce pot obține informații despre nava lor, dacă aceasta are sau nu un contract ITF sau alt tip de contract colectiv de muncă, precum și date privind rezultatele controalelor ITF la bordul navei.O altă categorie de aplicații îi ajută pe navigatori să găsească cel mai apropiat sindicat sau inspector ITF, care să le acorde asistență. Pe baza cardului, marinarii au acces în rețeaua internațională a Seaman’s Cluburilor (cluburilor marinarilor), unde beneficiază de o serie de servicii gratuite.Cardurile îi ajută pe marinari să obțină servicii juridice la tarife mai mici, apelând la rețeaua internațio-nală de avocați înființată de Asociația Seafarers’ Rights International. Se știe că, în activitatea lor, navigatorii sunt puși deseori în situația de a apela la sfatul unui avocat, pentru a-și apăra drepturile. Găsirea unui profesionist, care are cunoștințe privind drepturile navigatorilor este dificilă și frustrantă, mai ales când cel în cauză se gândește la costuri. Seafarers’ Rights International nu recomandă un avocat sau altul, ci oferă accesul la o listă de avocați profesioniști, care s-au angajat să respecte principiile Cartei instituită de aceasta. Peste 100 de avocați din 34 de țări au subscris la principiile Seafarers’ Rights International.Pe viitor navigatorii membri de sindicat vor primi mai multe servicii. „Ne gândim să obținem un pachet de discount-uri în rețeaua comercială pentru membrii de sindicat, să organizăm cursuri de limba engleză, training-uri sindicale, programe educaționale pentru navigatori, în cadrul cărora vor fi prezentate: drepturile marinarilor, contractele colective de muncă, prevederile MLC - 2006 etc.” – a declarat liderul SLN.La toate aceste servicii, se adaugă negocierea contractelor colective de muncă. „Și în această privință va avea loc o schimbare. Pe viitor, contractele colective vor putea fi negociate multinațional. Spre exemplu, dacă pe o navă a unui armator din Franța se află atât francezi, cât și români, sindicatul francez va invita reprezentantul SLN să participe la negocierea contractului. Acest mod de negociere se practică, deja, în cazul navelor norvegiene” - a precizat Mihălcioiu.Schimbări au apărut și în ceea ce privește imagistica. SLN a adoptat o nouă siglă.