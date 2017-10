Navigatorii români din flotele străine vor avea un contract colectiv de muncă la nivel naţional

Navigatorii români din flotele străine vor avea un contract colectiv de muncă la nivel național

Asociația Companiilor de Crewing din România a organizat o dezbatere privind implicațiile Convenției Maritime a Muncii, din 2006, act normativ care urmează să fie aplicat, în shipping-ul mondial, cel mai probabil începând din 2012. La reuniunea de la Constanța au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Sindicatului Liber al Navigatorilor. „Această convenție va avea implicații deosebite pe piața maritimă. Ea reunește toate convențiile preexistente, ale Organizației Internaționale a Muncii și aduce alte numeroase precizări în ceea ce privește angajarea navigatorilor pe mare. Convenția definește clar condițiile de viață ce trebuie asigurate la bordul navelor, condițiile de angajare, de vârstă, de sănătate, de recrutare a navigatorilor și de contract. Se prevede obligativi-tatea încheierii contractelor colective de muncă la nivel național. Într-un viitor apropiat, agențiile de crewing și armatorii români vor trebui să înceapă negocierile pentru un contract colectiv de muncă la nivel național, nu doar pentru pavilionul românesc, ci și pentru navele cu pavilion străin. Toți armatorii cu reputație au început să implementeze, în mod voluntar, convenția” - a declarat Florin Urziceanu, președintele asociației. În prezent, convenția este semnată de 11 state. Urmează ca, în acest an, să fie ratificată și de Uniunea Europeană. În momentul în care va fi semnată de mai mult de 30 de state care dețin minimum 33% din capacitatea flotei maritime mondiale, convenția intră în funcțiune la un an de la data semnării. România nu este, încă, semnatara convenției, ea fiind în studiu la Ministerul Transporturilor. În cadrul întâlnirii, reprezentanții agențiilor de crewing s-au arătat nemulțumiți de pregătirea viitorilor ofițeri de marină, în special a celor de la Universitatea Maritimă Constanța. Liderul SLN, Adrian Mihălcioiu, a cerut ca această problemă să fie discutată într-o reuniune specială cu conducerile instituțiilor de învățământ. Agențiile de crewing au propus, de asemenea, înființarea unui comitet de disciplină al navigatorilor, similar celor existente în alte profesii. La rândul său, liderul SLN a propus ca agențiile de crewing să negocieze în comun, prin intermediul asociației, contractele de asigurare pentru plata salariilor, astfel încât să își reducă cheltuielile. SLN a anunțat că va organiza un seminar privind aplicarea Convenției Maritime a Muncii, astfel încât toți angajatorii din shipping-ul românesc să se familiarizeze cu prevederile ei. Asociația Companiilor de Crewing din România are 26 de membri, care acoperă peste 50% din forța de muncă recrutată prin intermediul pieței organizate.