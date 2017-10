Navigatorii fluviali vor avea o piaţă unică a muncii, în Europa

Prin contribuția CERONAV

Navigatorii fluviali vor avea o piață unică a muncii, în Europa

Sala de conferințe a elegantului hotel „Del Mar”, din Mamaia, a găzduit un eveniment ce va marca viitorul navigației pe Dunăre: finalizarea proiectul HINT - Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology.18 parteneri, din 8 țări - România, Austria, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Croația, Serbia și Ucraina - și-au trimis reprezentanții la reuniunea organizată de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, în calitate de lider de proiect.Cuvântul de deschidere a fost rostit de moderatorul conferinței, Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV. Au prezentat comunicări: Vasile Pipirigeanu - reprezentantul Ministerului Transporturilor și manager al proiectului, Zornitsa Tsoneva - manager pentru sistemul de calitate; Doina Munteanu, Ghiule Manole și Ana Legănel (CERONAV), Anton Estmeier și Alexandra Haller (Universitatea de Științe Aplicate Upper, Austria), Vera Hofbauer (Via Donau), Csaba Hargital (Universitatea de Tehnologie și Economie, Budapesta), Karin Kainziger (Ennshafen OÖ GmbH), Sasa Paic (Inland Navigation Development Centre Ltd.) și Gergely Mezo (National Association of Radio Distress – Signalling and Infocommunications).Proiectul HINT contribuie la formarea unui sistem educațional armonizat de instruire și certificare a personalului navigant fluvial în Europa, la dezvoltarea de aplicații și instrumente IT de instruire și evaluare a pregătirii marinărești, la dezvoltarea unor modele de instruire practică a personalului calificat, atât pe nave, cât și în porturi, la promovarea meseriilor din transportul fluvial.În cadrul lui, funcționează patru centre de informare și instruire: InfoDanube, din Galați (filiala CERONAV), Infocenter Danube, din Enns (Austria), RIS, din Sisak (Croația) și Dunapromo, din Budapesta.HINT asigură implementarea unei platforme de autoevaluare pentru experții de la bordul navelor fluviale care transportă mărfuri periculoase, dezvoltă noi module de învățare pentru platforma de e-learning INeS Danube, furnizează un concept de navă școală pentru Dunăre și altul pentru un simulator de navigație pe ape interioare.Prin ridicarea la același standard a activităților de formare a personalului navigant de-a lungul Dunării s-au pus bazele educaționale ale pieței unice a forței de muncă din transportul fluvial al Europei. În acest context, CERONAV a obținut recunoașterea, de către Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin, a cursului de marinar fluvial, organizat la Galați, acesta fiind un prim pas spre armonizare.Proiectul HINT este finanțat prin Programul de Cooperare Transnațională Europa de Sud-Est (SEE). Bugetul total este de 1.535.688,36 euro. În cadrul lui, CERONAV a avut un buget de 411.374,56 euro, din care 349.688,38 euro reprezintă finanțarea europeană.