Navigatorii fluviali europeni vor avea un sistem armonizat de pregătire

Ieri, la CERONAV, s-a reunit comitetul director al Asociației EDINNA (Education in Inland Navigation). Scopul organizației este acela de a implementa un sistem armonizat de pregătire a personalului din transportul pe ape interioare la nivel european. Membrii EDINNA - reprezentanți ai 27 de instituții de pregătire în domeniul navigației pe ape interioare din România, Franța, Slovacia, Belgia, Germania, Olanda, Italia, Austria, Polonia, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Croația și Rusia - au elaborat STCIN - Standards of Training and Certification for Inland Navigation (pe modelul STCW din domeniul maritim).CERONAV s-a implicat în demersurile de armonizare a pregătirii personalului navigant fluvial la nivel european încă din anul 2009, odată cu înființarea Asociației EDINNA, ca parte a proiectului cu finanțare europeană PLATINA. CERONAV este membru fondator al EDINNA. România ocupă trei poziții în comitetul de conducere al asociației. Funcția de vicepreședinte este deținută de dr. ing. Ovidiu Sorin Cupșa, directorul general al CERONAV, iar Mihai Ghiba (ANR) și Doina Munteanu (CERONAV) sunt ofițeri consultanți. EDINNA își propune: armonizarea educației și instruirii practice în sectorul navigației pe ape interioare; stabilirea cerințelor tehnice minime pentru echipamentele și simulatoarele de instruire; realizarea de programe de schimb de experiență și bune practici între membrii EDINNA și nu numai; implementarea unei singure limbi de comunicare pe ape interioare.