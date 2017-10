Navigatorii dau examen la Ministerul Transporturilor

10

Prostilor

Voi cred ca nu stiti cati stundeti s-au inscris in ultimii ani la UMC si Academie. De ce? Pentru ca e cea mai banoasa meserie si de unde ai sansa, sa castigi corect niste bani (si asa mori de foame in Ro, si toti pleaca afara la cules de diferite fructe si legume). Ce vor face acum toti acesti studenti, mai ales cei veniti din N Dobrogei care era usor pt ei, aici la Ct. O gramada de bani se vor cheltui aiurea, avand in vedere ca studentii de abia si-au suportat cheltuielile care si asa sunt enorme: taxa anuala, cursurile Ceronav, etc; vor trebui acum sa suporte si cazarea in Buc, unde este destul de mare. Dar nu-i probl, sa mutam si Ceronav si aia e. Si port pe Dambovita. In ce tara s-a mai pomenit asa ceva? Pt ce au bagat la Buc ex? Mai avem cumva flota si noi nu stim?!?!