Navigator român, dispărut în Marea Galbenă. Familia acuză autorităţile române că nu anchetează cazul

Navigator român, dispărut în Marea Galbenă. Familia acuză autoritățile române că nu anchetează cazul

Ştire online publicată Joi, 27 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un navigator român, ofițer mecanic pe un vas maltez, a dispărut de la bord în data de 5 august, în largul Mării Galbene. Familia acestuia acuză autoritățile române că deși au fost sesizate imediat, nu au demarat nicio anchetă.Petrică Mandeș, ofițer 1 mecanic pe vasul comercial Huahine, aflat sub pavilion maltez, a dispărut fără urmă de la bord în noaptea de 5 august 2015, în timp ce nava se afla la 180 de mile est de coasta Chinei.Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, are o experiență pe mare de 30 de ani. El a semnat, în luna iulie, primul său contract de angajare cu societatea Cardiff Crewing România, operatorul navei Huahine, pe postul de ofițer 1 mecanic, iar în 15 iulie a plecat spre Australia pentru a se îmbarca pe nava acostată în portul Hedland. În 20 iulie, vasul a părăsit portul, având ca destinație portul chinez Caofeidian, unde era așteptat să ajungă în 9 august. În 5 august, dată la care nava se afla în largul Mării Galbene, familia lui Petrică Mandeș a primit un telefon prin care era anunțată că acesta dispăruse de aproximativ 10 ore de la bordul navei și că nu se știe nimic despre el.„În noaptea de 4 spre 5 august, Petrică Mandeș efectua serviciul de cart, programat între orele 04.00-08.00, fiind asistat de un motorist filipinez. Din informațiile oferite de colegi, rezultă că acesta ar fi fost văzut ultima oară la ora 04.30, cu o cafea în mână, moment din care nu se mai știe nimic despre el. Șeful mecanic a fost informat abia la ora 07.35 cu privire la dispariția lui Mandeș, când au fost demarate acțiunile de căutare a acestuia. La ora 10.00, toate navele din zonă au fost alertate și rugate să contribuie la căutarea lui, vasul Huahine schimbându-și cursul, pentru a-l căuta, până la ora 20.00 (ora locală), când operațiunea a fost încheiată. Menționăm că nu au fost efectuate căutări prin scufundări sau la suprafața apei, ci numai de pe puntea navei”, susțin reprezentanții legali ai familiei, într-un comunicat de presă.Familia marinarului reclamă faptul că, deși, conform procedurilor, vasul Huahine ar fi trebuit arestat pentru efectuarea unei investigații, acesta a părăsit nestingherit portul Caofeidian, primul unde a acostat după dispariția marinarului român.Reprezentantul Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu, totodată lider al Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), spune că a primit înștiințarea internațională despre dispariția marinarului român și a confirmat că în zonă au fost făcute căutări pentru găsirea acestuia.„În data de 5 august am fost anunțați că a dispărut de la bordul navei. Ultima dată a fost văzut cu o ceașcă de cafea. Nu avem nicun fel de detalii, mă refer la cele oficiale, despre momentul dispariției. S-au făcut solicitări către Ministerul Afacerilor Externe. Noi dorim să aflăm ce s-a întâmplat în noaptea respectivă la bordul navei respective. Excludem varianta unei sinucideri, era un om extrem de echilibrat, rațional. E puțin probabil ca cineva care bea o cafea să vrea să se sinucidă. Vrem să știm cu certitudine ce s-a întâmplat la bordul navei. Cu cât va trece timpul orice fel de urme se vor șterge. În ultimele discuții cu familia a spus doar să i se încarce cartela pentru a putea ca peste 20 de zile să își sune familia. Nu a spus să aibă vreun conflict cu cineva de la bordul navei. În atâția ani de carieră (n.r. 30 de ani), nu a avut conflicte”, a declarat unul din avocații familiei pentru B1 TV.