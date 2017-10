Navigaţia din portul Constanţa musteşte de muncă la negru

Primele rezultate ale Black Sea Campaign

Navigația din portul Constanța mustește de muncă la negru

Ieri dimineață, în toate porturile de la Marea Neagră a început campania împotriva navelor sub standard (Black Sea Campaign). Acțiunea este organizată de Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și sindicatele navigatorilor din Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina. Ea beneficiază de sprijinul sindicatelor docherilor și al autorităților navale din țările respective.Echipele mixte realizează controale la bordul navelor acostate în porturi, solicitând informații despre: nave, armatori, mărfuri, proprietarii mărfurilor, agenții navelor, echipaje și documentele lor, contractele colective și individuale de muncă, salarii, ștatele de plată, timpul de muncă și de repaus, hrană, cazare, facilitățile de recreare, asigurări, accidente și îmbolnăviri etc.În portul Constanța, campania a debutat cu un control la cargoul „Huda - F” (ex „Baltimar Orion”, sub pavilion Togo. Nava are 91 metri lungime, capacitatea de 4.599 tdw. A fost construită în 1990, în China, dar, în ciuda vârstei înaintate, arată bine. Potrivit publicației de spe-cialitate Shipspotting.com, proprietarul este o firmă siriană.Nava era acostată în dana 22 și se afla sub operațiuni de încărcare a 3.500 tone de cherestea.La ora 10, o echipă formată din reprezentanți ai ITF, Sindicatului Liber al Navigatorilor, ai sindicatelor docherilor și ai Autorității Navale Române a urcat la bord. Inspecția a durat circa o oră. La finalul ei, Adrian Mihălcioiu, inspector ITF - România și președinte al SLN, a prezentat presei neregulile găsite:„Echipajul și bucătarul nu aveau echipament de lucru corespunzător. Urmează să-l avertizăm pe armator că, începând cu data de 20 august 2013, când intră în vigoare Convenția internațională a muncii în domeniul maritim, MLC - 2006, „Huda - F” nu va mai putea să navigheze, dacă nu se respectă prevederile acesteia. La bordul navei nu există contract colectiv de muncă și contracte individuale de muncă. Nu ne-au fost prezentate ștatele de plată, motivându-se că salariile sunt achi-tate familiile navigatorilor, în Siria. Din punctul de vedere al legislației internaționale, se poate vorbi de muncă la negru. Comandantul ne-a declarat că salariul unui timonier este de 900 de dolari, iar al unui ofițer secund, de 2.400 de dolari. Credem că realitatea e alta. Experiența ne-a demonstrat că, în cazuri similare, salariile efectiv plătite sunt de 600 de dolari, respectiv 1.500 de dolari. Urmează să verificăm brevetele și certificatele navigatorilor de pe această navă. Unul dintre ofițeri ne-a prezentat un brevet eliberat în… Coreea de Nord .”Cargoul „Huda - F”, cu toate deficiențele găsite, va fi înregistrat în baza de date a ITF și va intra, de acum înainte, într-un proces de monitorizare în toate porturile lumii. După 20 august, dacă se va constata că nu deține un certificat maritim de muncă și o declarație de conformitate cu MLC-2006 sau că realitatea de la bord nu corespunde cu documentele, nava va fi trasă pe dreapta.În cursul zilei, controalele au continuat la bordul navelor acostate la Constanța și Midia. În cele două porturi se aflau sub operațiuni de încărcare - descărcare 34 de nave.Echipele de inspecție au constatat numeroase nereguli. În portul Constanța sunt acostate nave vechi de 28 - 29 ani sau chiar mai mult. Unele dintre ele nu corespund stan-dardelor internaționale. Echipajele se confruntă cu probleme precum: neasigurarea echipamentului de lucru și de protecție corespunzător, hrană insuficientă, muncă la negru (inexistența contractelor colective și individuale de muncă), salarii sub standard.Desigur, problemele puse în evidență de această acțiune nu sunt de ieri de azi pe navele care fac escală în portul Constanța. De peste două decenii, porturile românești sunt asaltate de nave sub standard, cu echipaje care muncesc fără contracte, în condiții mizere. De peste două decenii, se face dumping la greu pe piața Mării Negre, fără ca autoritățile să ia măsuri.În anii Ž90, flota românească pierdea, chiar la ea acasă, în portul Constanța, contractele de transport, pentru că nu putea face față concurenței neloiale practicate de navele arăbești, turcești și grecești. Autoritățile îi obligau pe armatorii și operatorii români să respecte legile țării, Codul muncii, să încheie contracte colective și individuale de muncă, să negocieze salariile și să achite impozite, dar închideau ochii atunci când armatorii străini încălcau toate legile, practicând evaziune fiscală și dumping social la greu. Aceasta a fost, de altfel, una dintre cele mai importante cauze ale crizei și dispariției flotei românești.Ieri, pe adresa Sindicatului Liber al Navigatorilor au sosit mesaje din toată lumea, prin care sindicatele afiliate ITF salută inițiativa organizării Black Sea Campaign.Reamintim faptul că această amplă acțiune va continua până pe 17 mai 2013. La finalul ei, va rezulta o radiografie la zi a condițiilor de muncă și viață de pe navele ce servesc piața Mării Negre. Concluziile vor fi puse la dispoziția autorităților naționale din Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina, pentru a lua măsurile impuse de MLC - 2006.