Navele sub standard vor fi boicotate de sindicatele navigatorilor de la Marea Neagră

În martie 2012, la Istanbul, liderii sindicatelor navigatorilor din Bulgaria, Georgia, Israel, Rusia, România, Turcia și Ucraina (afiliate Federației Internaționale a Transportatorilor - ITF) au pus bazele proiectului „Marea Neagră fără nave sub standard”. Acesta a stat la baza acțiunilor și campaniilor comune derulate din 2012 și până în prezent, a căror evaluare a fost făcută în cadrul Black Sea Project Meeting, desfășurat în intervalul 8-9 septembrie 2014, la Varna. Sindicatul Liber al Navigatorilor a fost reprezentat de președintele Adrian Mihălcioiu, vicepreședintele Costică Stici și secretarul general Aurel Stoica.„La începutul proiectului, shipping-ul de la Marea Neagră era dominat de nave sub standard sau improprii navigației în ape deschise. Aveau loc multe accidente soldate cu pierderea de vieți omenești și cu afectarea mediului înconjurător. Salariile echipajelor erau foarte mici, armatorii practicând dumping-ul social. În urma acțiunilor sindicatelor, numărul navelor sub standard s-a diminuat semnificativ. În schimb, campania pentru promovarea contractului colectiv de muncă la nivelul Mării Negre, care este în avantajul armatorilor, nu a dat rezultatele dorite, fiind semnate doar cinci contracte. Pentru perioada următoare, obiectivul principal al proiectului nostru rămâne eliminarea tuturor navelor sub standard din această regiune” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu.În următoarele două săptămâni, sindicatele navigatorilor vor dispune de o bază de date privind navele sub standard și armatorii acestora, instrument care le va ajuta să acționeze mai eficient. „Navele incluse pe această listă vor fi monitorizate în toate porturile. Vom pune presiune pe ele și pe armatori, din toate punctele de vedere, încât aceste nave să dispară din bazinul Mării Negre. Marinarii nu trebuie să mai fie nevoiți să muncească pe astfel de nave. Nu trebuie uitat că, în regiune, au interese majore companii globale. Or, dacă acestea constată că li se permite orice, vor face ceea ce fac în țările din lumea a treia. Noi nu vrem să se ajungă până acolo” - a spus liderul SLN. România - prin SLN, Autoritatea Navală Română și căpităniile portuare - joacă rolul de lider în efortul de curățare a Mării Negre de navele sub standard. „După modelul românesc, vom încerca să creăm un mecanism de colaborare și acțiune comună - sindicate și autorități - la nivelul regiunii. Nu va fi ușor, dar avem ca bază legală de pornire Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC 2006" - a afirmat Mihălcioiu. Sindicatele navigatorilor și-au propus ca în perioada 2014 - 2015 să facă cunoscute condițiile în care muncesc și trăiesc marinarii de la Marea Neagră. În acest sens, cu sprijinul financiar al ITF, s-a realizat un film documentar, la care au contribuit toate sindicatele. Acesta va fi difuzat tuturor actorilor din shipping și organismelor internaționale, cu scopul de a atrage atenția asupra situației marinarilor din regiune. Sindicatele au decis ca grila de salarizare în bazinul Mării Negre să crească etapizat, pentru a ajunge la nivelul salarizării din contractele ITF: în 2015 - cu 1,5%; în 2016 - cu 2,5%; în 2017 - cu 3,5%. În cazul în care armatorii nu se înghesuie să semneze contractul colectiv de muncă valabil pentru zona Mării Negre, se va renunța la el, astfel că angajatorii vor fi nevoiți să se raporteze la contractul ITF.