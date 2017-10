Navele sub standard nu mai pot face dumping social în porturile româneşti

Navele sub standard nu mai pot face dumping social în porturile românești

Sindicatul Liber al Navigatorilor și Inspectoratul ITF din România au dat publicității un comunicat în care se spune că Direcția Port State Control, din cadrul Autorității Navale Române, a făcut un prim pas istoric, aplicând Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC 2006, fapt ce conduce la eliminarea navelor sub standard din porturile românești.„Țările care fac parte din Memorandumul de la Paris (Paris MOU) efectuează inspecții ale statului de port (PSC) ținând cont, pe lângă toate reglementările în materie, și de prevederile MLC 2006. În anul 2015, Romania, în urma demersurilor Sindicatului Liber al Navigatorilor și Inspectoratului ITF, a ratificat Conventia MLC 2006 și, începând cu sfârșitul anului 2016, aceasta a intrat în vigoare și în țara noastră. Drept urmare, Direcția Port State Control (PSC) din cadrul ANR urmează de acum procedurile standard ale Paris MOU și se alatură astfel țărilor care aplică toate procedurile în inspecțiile efectuate la navele care intră sub incidența autorității de control.Sindicatul Liber al Navigatorilor, Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) prin reprezentantul său din România, organizațiile non-guvernamentale interesate salută pasul făcut de structurile de control din cadrul ANR în ceea ce privește inspecția soldată cu reținerea navei «Geo Star» sub pavilion Togo care, asa cum spune raportul de inspecție, are un număr foarte mare de deficiențe, atât în ceea ce privește standardul tehnic și documentele, dar și în privința condițiilor de muncă și viață, aflate sub incidența MLC 2006. Armatorul navei, Geo Lojistik Dis Tikaret, nu a luat măsurile necesare pentru a aduce nava în condițiile cerute de reglementările maritime privind standardul tehnic și condițiile de muncă și viață. Ca urmare a acestor non-conformități nava este reținută și, astfel, Marea Neagră mai scapă de o navă sub standard. De acum suntem mai mulți în acest colț de lume care luptăm pentru același scop - condiții tehnice standard, condiții de muncă și viață mai bune și un mediu marin mai prietenos. Noi vom da tot sprijinul autorităților pentru acest deziderat”, se arată în comunicat.