Navele off-shore „GSP Altair“, „GSP Centaurus“ şi „GSP Pegasus“ au primit botezul

Premieră în portul Constanța

Navele off-shore „GSP Altair“, „GSP Centaurus“ și „GSP Pegasus“ au primit botezul

De la inaugurarea sa pe 23 noiembrie 2005, terminalul de pasageri al portului Constanța nu a mai avut parte de atât de mulți oaspeți. Vineri, 19 septembrie 2014, peste 200 de reprezentanți ai comunității portuare și de afaceri de la malul mării, parlamentari constănțeni, conducători de instituții, oaspeți străini și ziariști au participat la botezul ultimelor trei nave intrate în flota companiei Grup Servicii Petroliere: „GSP Altair”, „GSP Centa-urus”și „GSP Pegasus”. Onoarea de a le fi nașă și a le adresa urarea „Vânt bun din pupa!” i-a revenit Ginei Comănescu, soția președintelui GSP.Cele trei nave surori sunt specializate în aprovizionare off-shore. Au 87,02 metri lungime, 18,80 metri lățime, pescajul de 5,80 metri (cu încărcătura maximă) și capacitatea de 5.154 tdw. Sunt dotate cu sisteme de poziționare dinamică, ceea ce le asigură o mare manevrabilitate. Ating viteza maximă de 14,50 noduri și pot ieși pe o mare de până la forța 6. Fiecare navă dispune de o punte cu suprafața de 1.000 metri pătrați, „GSP Pegasus” fiind echipată și cu o macara de 100 de tone, care poate fi folosită la operațiunile submarine. Gabriel Comănescu, președintele GSP, a declarat că navele, au fost construite în 2014, la Fujian Mawei Shipbuilding (China). O a patra navă de același tip va sosi la Constanța, în decembrie acest an sau ianuarie 2015. Prețul mediu pe navă a fost de 35 milioane de dolari. Alte patru nave de tip anchor hundling supplay vessel, cu valoarea de 70 milioane de dolari bucata, urmează a fi livrate începând din 2015. Trei dintre noile nave vor opera în Marea Neagră, pentru LukOil și ceilalți operatori, ca nave suport pentru platforma aflată la Agigea, în reconstrucție. Cea de-a patra va pleca în Mexic, împreună cu barja „Bigfoot 1". Următoarele patru nave vor fi folosite în contractele GSP din Mexic, în nordul Rusiei, ca suport pentru platforma Saturn. Cel mai probabil în 2015, vor începe operațiuni și în Africa de Vest, negocierea contractului fiind în curs de desfășurare. Flota GSP cuprinde la această oră: 8 platforme de foraj, 15 nave și 5 nave tehnice mari, pentru construcții marine. „GSP Altair”, „GSP Centaurus”, și „GSP Pegasus” asigură locuri de muncă directe pentru 180 de marinari pe an. Echipajele sunt integral românești. Politica GSP este să lucreze numai cu navigatori români. Prin programul „Cadetul”, compania asigură, în fiecare an, locuri de practică pentru 50 de cadeți, preponderent din rândul absolvenților Academiei „Mircea cel Bătrân”. „Navele sunt înmatriculate sub pavilion Malta, unde fiscalitatea în domeniu se rezumă la taxa pe tonaj. Din nefericire, în pavilionul românesc nu avem așa ceva. Ca să operăm în porturile UE am preferat un pavilion din comunitatea europeană” - a precizat Comănescu. Navele au fost achiziționate în leasing, în parteneriat cu două bănci din China, această țară asigurând soluții financiare pentru armatori. Întrebat dacă este mulțumit de calitatea navelor fabricate în China, președintele GSP a declarat: „Când am făcut negocierea achizițiilor, eu personal am fost și le-am văzut. Le-am preluat în ultimele luni de construcție. Dacă nu eram mulțumit, nu le luam.”