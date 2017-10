Navele NATO eliberează piraţii capturaţi

Navele NATO eliberează pirații capturați

Pirații somalezi au eliberat cargoul de 7.435 tdw Sea Horse, sub pavilion Togo, aparținând unui armator libanez, pe care îl capturaseră în urmă cu câteva zile, la 77 mile de coasta Somaliei. Nu se cunoaște suma plătită drept răscumpărare. Alte 17 nave cu 292 de marinari rămân, însă, captive. Sâmbătă, 19 aprilie, cargoul de 44.307 tdw Atlantica (sub pavilion Malta și construit în 2001) a fost atacat de pirați, la 30 mile distanță de coasta Yemenului. Nava a reușit să scape cu fuga de urmăritori. În aceeași zi, navele de război NATO au descurajat un atac pirateresc asupra navei de 149.999 tdw Front Ardenne (sub pavilion norvegian, construit în 1997). La apropierea lor, pirații, care încercaseră să abordeze nava comercială, au încercat să scape cu fuga. Ambarcațiunea lor a fost urmărită timp de șapte ore de fregata canadiană Winnipeg și, în acest interval de timp, pirații s-au debarasat de toate dovezile care-i incriminau, aruncând peste bord echipamentul și armele. În cele din urmă au fost capturați opt bărbați. După ce au fost chestionați, ei au fost eliberați, chipurile, din lipsă de probe. Cazul nu este singular. Mulți alți pirați au fost lăsați liberi după ce au fost prinși. V.Ships Norway, armatorul lui Front Ardenne, a reacționat printr-o declarație de presă: „Există încă multă incertitudine privind jurisdicția în ceea ce-i privește pe pirații arestați în apele internaționale. V.Ships Norway consideră că această lipsă de certitudine procedurală le permite piraților să nu ajungă în fața justiției.”