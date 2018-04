Navele maritime de croazieră au "uitat" de existența portului Constanța

Sezonul de croaziere din portul Constanța a fost deschis, pe data de 24 martie 2018, de nava fluvială de pasageri „River Adagio”. Tot ea îl va închide cu escala din 22 octombrie. În acest an au fost anunțate doar 13 escale ale unui număr de patru nave fluviale de croazieră, informează Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.Astfel, nava „River Adagio” are programate șase vizite la Constanța, nava „River Concerto” - cinci vizite, nava „Joy” - patru vizite, iar nava „River Aria” - două vizite.La această listă s-ar putea adăuga și câteva escale ale unor nave maritime de pasageri. Cezar Michensen, reprezentatul lui Phoenix Shipping and Trading, companie care a agenturat de-a lungul anilor numeroase nave de croazieră, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că în luna iunie este programată escala unei nave maritime de pasageri în portul Constanța.★ ★ ★Turismul de croazieră la Constanța este în continuu declin. În anul 2013, navele de pasageri care au vizitat portul românesc au făcut 69 de escale și au adus 54.616 de pasageri. În anul următor, traficul de croazieră a atins un vârf istoric, cu 92 de escale și 70.000 de pasageri.Apoi, a venit prima lovitură. Ocuparea Crimeei de către Rusia și prezența unor importante forțe navale în regiune au făcut ca 69% din croazierele maritime programate pentru 2015 să fie anulate. Astfel că anul s-a încheiat cu un bilanț dezamăgitor: doar 36 de vizite ale navelor de croazieră cu 35.000 de turiști la bord.În ciuda eforturilor ocupantului rus de a readuce navele de pasageri în Crimeea, organizatorii croazierelor nu s-au încumetat să încalce embargoul impus de Ucraina.Dar lovitura de grație a dat-o terorismul. Atentatele sângeroase din Turcia au făcut ca Marea Neagră să fie ștearsă de pe listele croazierelor. Astfel că, în 2016, portul Constanța a mai primit doar 14 vizite ale navelor de pasageri, iar numărul turiștilor a coborât la 8.632 de persoane.Declinul a continuat în 2017, lista croazierelor din portul Constanța reducându-se la vizita a șapte nave, dintre care cinci nave maritime, care au efectuat 12 escale.★ ★ ★Portul Constanța și Marea Neagră aproape că au dispărut de pe lista de destinații ale organizatorilor de croaziere. Spre exemplu, agenția Clean Cruising a postat următorul anunț: „În prezent nu avem programată vizita niciunei nave de croazieră la Constanța, în sezoanele 2018 și 2019.”Și totuși, există speranțe că portul Constanța nu va fi șters complet de pe lista destinațiilor de croazieră. Iată, pasagerul „Aegean Odyssey” are programat, în perioada 2 - 19 mai 2019, un voiaj Atena - Varna - Constanța - Odessa - Atena.