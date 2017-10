Navele de croazieră ocolesc portul Constanţa pentru că turiştii nu au ce vizita

Navele de croazieră ocolesc portul Constanța pentru că turiștii nu au ce vizita

„Estimez o reducere de circa 40% a traficului de pasageri din portul Constanța, în 2009" – afirmă Ioan Virgil Drăgan, directorul general al companiei de agenturare „Navlomar”, unul dintre specialiștii români în shipping-ul de croazieră. Anul trecut, portul românesc a primit peste 80 de nave de pasageri, cu mai mult de 31.000 de turiști. Adio, Viena! Navele de pasageri care veneau pe Dunăre, de la Viena și Buda-pesta, nu vor mai ajunge la Constanța. Cele mai multe vor face cale întoarsă după o escală în portul bulgăresc Ruse și foarte puține vor ajunge până la Cernavodă. „Linia de navigație până la Constanța a durat aproape 5 ani. Acum a căzut complet. Unul dintre motive este pierderea fluxurilor de turiști americani, din cauza crizei economice. Dar nu e doar atât. Pasagerele nu trec mai departe de portul Cernavodă, spre Constanța, din cauza tarifelor mari pe canal” – susține Drăgan. A scăzut și numărul navelor maritime, de croazieră, care și-au anunțat sosirea la Constanța, în acest an. „Noutatea este că am reușit să aducem un trafic de pasageri pe ruta Kiev - Odessa - Constanța - Nesebar - Istanbul, cu nava fluvio - maritimă Taras Shevchenko, care va veni de circa 6 – 7 ori, în acest an” - afirmă șeful „Navlomar”-ului. Construită în 1991 și modernizată în 2004, nava are 136 de cabine, pentru 240 de pasageri. Până la sfârșitul aceste luni, ea va mai face două escale la Constanța. Pe 19 iunie, va acosta în dana de pasageri și pachebotul „The Calypso”, care poate primi la bord 740 de turiști. Sub aripa lui „MedCruise” În ultimul deceniu, portul Constanța s-a străduit să fie inclus în programul liniilor maritime și fluviale de croazieră. În noiembrie 2005, a inaugurat cel mai modern terminal de pasagere de la Marea Neagră, investiție care a costat 2,5 milioane de euro. Cu sprijinul „Navlomar”, începând de octombrie 2007, administrația portului Constanța a devenit membru cu drepturi depline al Asociației Porturilor Mediteraneene de Croazieră „MedCruise“. Aceasta este o organizație non-profit, care promovează interesele terminalelor de pasageri din Marea Mediterană, Marea Neagră, Marea Roșie și zona adiacentă a Oceanului Atlantic. În prezent, numărul porturilor care fac parte din organizație se ridică la 73. „Asocierea a dat roade și portul Constanța a început să aibă notorietate. Acest lucru este foarte important pentru menținerea lui pe harta porturilor care au terminale de pasageri moderne” – spune Virgil Drăgan. „MedCruise“ face o publicitate generoasă Constanței. Pe site-ul organizației este reprezentată, pe scurt, istoria străvechiului Tomis, amintindu-se de legenda argonauților plecați în căutarea lânii de aur, de exilul poetului roman Ovidiu, de ocupația otomană și de revenirea orașului la patria mumă, după Războiul de Independență. Turiștilor li se spune că, la Constanța, au la dispoziție următoarele oferte de excursie: Constanța City Tour și ruinele romane; cetatea antică a Histriei; vizitarea orașului, un prânz și spectacolul folcloric „Nunta Românească” (probabil că este vorba de „Nunta Zamfirei” – n.n.); degustare de vinuri pe Coasta de Aur (probabil Murfatlar – n.n.); vizită la Tropaeum Traiani și o masă monahală la Peștera Sfântul Andrei; vizitarea mânăstirilor din nordul Dobrogei; vizitarea Deltei Dunării; un tur prin București. Nici cu vinul nu mai merge Afară e spoit gardul, înăuntru-i leopardul. Realitatea este alta decât în prezentarea făcută de „MedCruise”. Citiți, stimați cititori, ce spune directorul general al companiei „Navlomar”! „Cetatea Histria este promovată de Ministerul Turismului. Am avut două voiajuri cu circa 400 de turiști, care au ales să viziteze acest obiectiv. Au fost dezamăgiți pentru că nu prea au avut ce vedea. Ghizii nu sunt pregătiți, nu știu să facă o prezentare, astfel că zona nu prezintă interes turistic. Acum, operatorul de croaziere ne cere să le oferim altceva. Ce am putea să le prezentăm? Au rămas Muzeul Arheologic și stațiunea Mamaia. Din cauza concurenței Bulgariei și Ucrainei, am căzut și la testarea de vinuri. Nu se mai solicită aproape deloc acest lucru. Murfatlarul nu putea oferi o masă caldă la testarea de vinuri. Doar un bufet rece. Condițiile de primire a oaspeților erau aceleași, de 30 de ani. Organizatorii tururilor au decis să nu mai ceară acest popas. Preferă degustările de la Odessa și Burgas. Nenorocirea este că nu avem o gamă de oferte turistice serioase. Suntem contactați de operatorii de pasagere, care cer să le oferim pachete de excursii. Singura interesantă în Dobrogea este Delta Dunării. În România, avem trei puncte foarte importante: Casa Poporului, Castelul Bran (Dracula) și Delta Dunării. Asta ne solicită operatorii navelor de croazieră. Au ieșit din discuție și mânăstirile Dobrogei (Dervent, Cocoș, Celic Dere și Peștera Sfântului Andrei –n.n.). Motivul: nu sunt organizate pentru primirea turiștilor străini. Am fost recent cu un grup. Cu greu am găsit un călugăr care să ne călăuzească. Ne-a spus că el nu poate să facă pe ghidul, că are treabă. Este ridicol ceea ce se întâmplă! Lucrez acum cu firma Ortodox, din Moscova. Ea organizează vizitarea bisericilor importante din Rusia, Ucraina și Bulgaria, de către turiștii nemți, francezi și suedezi. Circuitul cuprinde mai multe porturi. A încercat să includă și România, dar nu a reușit. Față de portul Odessa, traficul de pasageri din Constanța este la jumătate, din cauza lipsei de oferte turistice. Odessa este un oraș interesant, cu numeroase obiective turistice, care organizează acțiuni atractive, programe folclorice pentru oaspeții străini. Porturile Yalta, Soci, Burgas și Nesebar sunt, de asemenea, foarte căutate. Nesebar are un succes nebun în ultimul timp. Nu există navă de pasageri care să nu oprească acolo.” Mergeți, domnilor, la Nesebar! Ce perspective are traficul de pasageri din portul Constanța? Sumbre! Cauza nu e criza economică, ci lipsa ofertelor turistice, tot mai puține de la un an la altul. În zadar se zbat administrația portului și firmele de agenturare să aducă navele de pasageri, dacă nu e nimic interesant de vizitat în Constanța și Dobrogea, dacă puținele obiective turistice existente nu sunt puse în valoare și nu au personal specializat care să le prezinte. Creșterea traficului de pasageri nu mai este problema Ministerului Transporturilor, ci a Ministerului Turismului, a Ministerului Culturii, a Bisericii Ortodoxe, a Consiliului Județean Constanța și a primărilor. Aceste entități ar trebui să acționeze, să facă și să dreagă, dacă vor să vină turiștii străini în portul Constanța și să-și cheltuiască banii în bisericile, muzeele și restaurantele Dobrogei. Poate că ar trebui să învețe de la bulgari. Mergeți, domnilor, la Nesebar, să luați notițe!