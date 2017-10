Navele comerciale greceşti vor avea gărzi înarmate

Navele comerciale grecești vor avea gărzi înarmate

Grecia se alătură statelor europene care au decis să permită angajarea gărzilor înarmate pe navele comerciale înregistrate sub pavilionul lor, pentru a respinge atacurile piraterești.Viitoarea lege autorizează angajarea, pe fiecare navă, a unei gărzi înarmate de minimum șase luptători, cu contracte de înbarcare de jumătate de an. Măsura a fost luată sub presiunea armatorilor, ale căror nave au fost ținta a numeroase atacuri. Ea vizează și cele circa 500 de nave grecești înregistrate sub pavilioane de conveniență.George Tsouris, secretarul general al Sindicatului Căpitanilor din Grecia, și-a manifestat dezaprobarea, apreciind că măsura va conduce la escaladarea cursei înarmării în lupta cu pirații. George Tsouris a fost el însuși victima piraților în ultimul său voiaj.În ultimii ani, un mare număr de nave și echipaje grecești au fost capturate de pirați, fiind eliberate după o lungă perioadă de captivitate și plata unor mari sume pentru răscumpărare.Potrivit Organizației Maritime Internaționale, în perioada ianuarie - septembrie 2011, pe mările și oceanele lumii au fost înregistrate 352 atacuri piraterești.