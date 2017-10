Nava unei firme din Constanţa a fost arestată de Ucraina, pe Dunăre

Nava unei firme din Constanța a fost arestată de Ucraina, pe Dunăre

Cargoul de mărfuri generale „Sky Moon“ a fost reținut de către Garda de Coastă ucraineană pe fluviul Dunărea, în apele ucrainene, în apropiere de Isaccea. Informația a fost transmisă de Oleg Slobodyan, șeful adjunct al Serviciului de Grăniceri al Ucrainei.Într-un briefing preluat de agențiile de presă, se arată că, pe data de 30 noiembrie, ambarcațiunea „Vulture” a Gărzii de Coastă ucrainene a găsit, în apele interioare ale părții ucrainene a fluviului Dunărea, nava „Sky Moon”, sub pavilion Tanzania, cu nouă membri ai echipajului: căpitanul libian și opt sirieni. Potrivit Ministerului Infrastructurii, citat de serviciul frontierei de stat a Ucrainei, „Sky Moon” a intrat ilegal în porturile închise vremelnic, situate în Crimeea, aflată sub ocupație temporară.Oleg Slobodyan a afirmat că, în absența comunicării cu serviciul de frontieră de stat a Ucrainei, polițiștii de frontieră au fost forțați să oprească nava și, pe baza unui ordin judecătoresc, au efectuat inspecția ei. La control au fost găsite documente cu parafa birou-lui de frontieră al Federației Ruse, care demonstrează intrarea și ieșirea din teritoriul ocupat.„În timp ce nava era escortată spre portul Reni, căpitanul a făcut o manevră periculoasă, menită a provoca eșuarea navei pe partea românească a Dunării. Ca urmare a intervenției decisive a echipei de inspecție, a fost prevenit incidentul”, a spus Slobodyan.După arestarea navei, pilotul român Mihai Rahău, care se afla la bord, a sunat la 112 pentru a cere ajutorul autorităților române. În baza convențiilor româno-ucrainene privind frontiera, pilotul a fost preluat de o pilotină a AFDJ și adus la Galați, în cursul aceleași zile.Din informațiile publicate în presa inter-națională, rezultă că proprietarul navei este firma Info Market SRL din Constanța, iar ma-nagementul e asigurat de Smythe Shipping Inc, din Kaliningrad, Rusia. Cargoul de mărfuri generale „Sky Moon” are capacitatea de 4.083 tdw, a fost construit în 1978 și este înmatriculat sub pavilion Tanzania.În urmă cu câteva luni, un alt eveniment naval a atras atenția asupra firmei Info Market SRL din Constanța. La miezul nopții de 2 spre 3 a-prilie 2016, în fața Canakkale, Strâmtoarea Dardanele, cargoul de mărfuri generale „Esperanza” s-a ciocnit cu ferry-boat-ul „Ezine”. Conform site-ului http://marinelike.com/en/vessels/owner_manager/3941-info_market_-_constantza,_romania.html, firma din Con-stanța este „proprietar și manager” al unei flo-tile de nouă cargouri: „Handome Ali” (IMO: 8002808, pavilion Moldova), „Fortuna S” (IMO: 7016383, pavilion Moldova), „Uniwind” (IMO: 8919790, pavilion Moldova), „Blue Sky E” (IMO: 7365930, pavilion Moldova), „Amira Joy” (IMO: 8324646, pavilion Tanzania), „Blue Sky M” (IMO: 7510690, pavilion Moldova), „Esperanza”(IMO: 8410354, pavilion Insulele Cook), „Blue Sky S” (IMO: 7601073, pavilion Moldova) și „Ali S”(IMO: 8520991, pavilion Moldova).Firma Info Market SRL s-a înregistrat la Registrul Comerțului în 2004 și, potrivit Ministerul Finanțelor Publice, are ca obiect de activitate: „comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare”. Dar în lumea shipping-ului constănțean nu este cunoscută pentru comerțul cu mărunțișuri, ci pentru activitatea de management în transporturile maritime internaționale.Veniturile societății ar trebui să fie în concordanță cu afacerile din shipping, dar surpriză: în 2014, potrivit Ministerului de Finanțe, Info Market SRL a înregistrat venituri totale de numai 14.233 lei, mai puțin decât salariul unui muncitor necalificat pe un an, și un profit de 4.380 de lei. În 2015, a raportat venituri totale de numai 18.638 lei și un profit brut de 10.736 de lei. În anii 2011 - 2013, rezultatele financiare sunt chiar mai slabe.Și cu alt prilej, mi-am exprimat îndoiala că se câștigă chiar atât de puțin din operarea a nouă nave. Chiar dacă piața navlurilor (tarifelor de transport naval) a scăzut dramatic în ultimii ani, este greu de crezut că managerul face muncă voluntară.Am încercat, ca și altă dată, să iau legătura cu cei de la Info Market SRL, pentru a afla punctul lor de vedere în legătură cu reținerea navei și am sunat la numărul declarat la Ministerul de Finanțe (0241.63.53.31). Și de această dată mi-a răspuns robotul, care m-a asigurat că numărul respectiv nu e alocat.Violarea embargoului impus transportului maritim spre Crimeea, aflată sub ocupația Federației Ruse, a atras numeroase sancțiuni. Până acum, mai multe nave străine au fost reținute în porturile din Ucraina, sub acuzația că au vizitat porturile din Crimeea, după insti-tuirea restricțiilor.Printre navele arestate se numără: cargoul „Deniz”, sub pavilion Moldova, aparținând unei companii din Turcia; cargoul „Melwill”, sub pavilion Moldova, având manager o companie din… Ucraina; cargoul „Palamas”, cu pavilion Malta, aflat în managementul unei companii din Grecia; tancul de produse chimice „Dahi Byulbyul”, sub pavilion Rusia, având armator o fimă din Turcia; remorcherul „Aliot”, sub pavi-lion Moldova, aparținând unei companii din Insulele Marshall; cargoul „Kanton”, sub pavi-lion Tuvalu, aflat în managementul unei firme din Turcia; tancul de produse petroliere rusesc „Roschem - 2"; nava „Katran”, sub pavilion Ucraina.