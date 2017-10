Nava „Othello“ a adus 3.307 tone de „tulburel“ spaniol

Tancul de produse „Othello”, sub pavilion italian, a descărcat în portul Constanța 3.307 tone de vin, din Spania. Marfa a fost transbordată în cisterne, urmând să ajungă în zona Moldovei. Din informațiile obținute, rezultă că este vorba de un vin spaniol, din recolta acestui an. Acesta va fi amestecat cu vin autohton și îmbuteliat. Rămâne de văzut ce calități va avea carcaletele româno-spaniol și sub ce denumire va fi prezentat. Portuarii își aduc aminte că în urmă cu doi ani a mai sosit o navă încăr-cată cu vin, în portul Constanța. În schimb, spun ei, astfel de transporturi sunt ceva mai obișnuite în portul Galați.