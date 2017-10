Nava Orçun C, sub pavilion Moldova, a eşuat pe stânci şi s-a rupt în două

Ieri, din cauza furtunii de pe Marea Neagră

Ştire online publicată Miercuri, 20 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Furtuna de ieri a făcut victime la Marea Neagră. Potrivit Directoratului General al Serviciului de Coastă, din cadrul Ministerului Transporturilor din Turcia, la primele ore ale zilei de 19 ianuarie 2010, serviciul de dirijare al traficului maritim din Istanbul a constatat că nava Orçun C, sub pavilion Moldova, nu mai răspunde la apeluri și a ancorat în zona Kilyos. Apoi, s-a observat că ancora a început să grapeze pe fundul mării, iar la ora 3, nava a eșuat în dreptul Capului Güven. Pentru a asigura securitatea navigației în zonă și pentru a salva echipajul și cargoul, la locul incidentului au fost trimi-se remorcherele Kurtarma 3 și Kurtarma 4 tug, precum și două ambarcațiuni SAR, Kiyi Emniyeti 1 și Kiyi Emniyeti 10. La fața locului, salvatorii au constatat că, cargoul a fost aruncat pe stânci de vântul puternic dinspre nord și de valurile înalte de 3 - 4 metri și s-a rupt în două, în dreptul magaziilor 3 – 4. Deoarece era imposibilă evacuarea echipajului de pe mare, s-a acționat cu echipa de pe uscat. A fost solicitat sprijinul unui elicopter, dar acesta nu a putut interveni din cauza condițiilor atmosferice adverse. În cele din urmă, comandantul navei a fost convins ca evacuarea echipajului să se facă pe uscat și, la ora 8,14, primele persoane au fost recuperate de pe navă. La ora 9,15, întregul echipaj se afla în siguranță. La ora 6, au fost observate scurgeri de petrol de pe navă, dar vremea rea nu a permis să se intervină pentru a limita poluarea. Cargoul Orçun C, cu capacitatea de 16.950 tdw, a fost construit în 1978. Plecase fără încărcătură din portul ucrainean Nikolaev și urma să ajungă în portul turcesc Gemlik. Iarna tragediilor navale În această iarnă, din cauza furtunilor, pe mare au avut loc mai multe tragedii. Pe 17 decembrie 2009, la 11 mile de portul Tripoli, s-a scufundat cargoul Danny F II, sub pavilion Panama. La bordul lui se aflau 82 de oameni, 10.224 de oi și 17.932 de vite. Doar 38 de membri ai echipajului au fost salvați. La începutul lunii decembrie 2009, o navă grecească, care se îndrepta spre portul israelian Haifa, s-a scufundat în apropierea coastei libaneze. 6 marinari au fost dați dispăruți și alți 12 au fost salvați. În aceeași săptămână, o navă sub pavilion togolez s-a scufundat la sud de coasta Libanului. 7 marinari au fost salvați, restul echipajului fiind dat dispărut. Pe 12 decembrie 2009, cargoul turcesc „Ogan Bey” s-a scufundat la 180 – 200 km de Istanbul.12 marinari au fost salvați, 2 au decedat, iar alți 2 au fost dați dispăruți.